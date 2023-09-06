عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صرف 40% من مقررات دعم التموين لشهر سبتمبر حتى الآن

صدى البلد

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات التموين عن شهر سبتمبر الجاري حتى الآن.

كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.

txt

تخفيضات تصل لـ 20%.. التموين تطرح خضراوات وفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية| اعرف الأسعار

txt

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في البيض بالأسواق

txt

انخفاض جديد في أسعار اللحوم البلدي في الأسواق

txt

إلغاء شرط الحصول على وحدة سكنية.. تعديل آلية طرح قطع الأراضي الصغيرة

وفي سياق آخر، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا مداس هذا العام، ستكون بحد أدني 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات ستصل بها إلى 5 معارض، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض، وبتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدا أن السلاسل التجارية ستشارك بركن “أهلًا مدرارس”؛ لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

وأشار المصيلحي إلى أن المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، لافتا إلى أن المعرض سيقام على مساحة 6000 متر، بمشاركة 170 عارضا متنوعا، ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس، إضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

البطاقات التموينية المجمعات الإستهلاكية وزارة التموين السلع التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موضوعات متعلقة

بدء إجراءات تقسيم الأصول العقارية غير المستغلة للشركة الشرقية للدخان.. مستند

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

التموين تكشف طريقة الاستعلام عن كارت الدعم الموحد الجديد

وزير التموين: إقامة معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 25%

الاتحاد المصري للتأمين يستقبل قيادات السوق السوداني لبحث سبل التعاون

حماية المستهلك يحذر من صفحة تنتحل صفة شركة بيع عبر المنصات الإلكترونية

البورصة تربح 6 مليارات جنيه ومؤشر إيجي إكس 30 يحقق قفزة تاريخية

البورصة تربح 6 مليارات جنيه ومؤشرها يسجل رقما تاريخيا

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يكرم منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية في العلمين

مشاهد ساخنة.. تعرف على تفاصيل انفصال فريد شوقي وهدى سلطان بسبب رشدي أباظة

بث مباشر| كلمة سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

قلق بالغ.. أول تعليق من الكرملين على مناورات أرمينيا وأمريكا

وزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي مشروعات الربط مع أوروبا

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ