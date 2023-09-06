صرف 40% من مقررات دعم التموين لشهر سبتمبر حتى الآن

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات التموين عن شهر سبتمبر الجاري حتى الآن.

كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا مداس هذا العام، ستكون بحد أدني 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات ستصل بها إلى 5 معارض، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض، وبتخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدا أن السلاسل التجارية ستشارك بركن “أهلًا مدرارس”؛ لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

وأشار المصيلحي إلى أن المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، لافتا إلى أن المعرض سيقام على مساحة 6000 متر، بمشاركة 170 عارضا متنوعا، ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس، إضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.