تخفيضات تصل لـ 20%.. التموين تطرح خضراوات وفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية| اعرف الأسعار

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة 20% عن الاسواق.

ويستعرض صدى البلد قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية كالتالي:

سجل سعر كيلو الطماطم بـ 20 جنيها والبطاطس بـ 14.5جنيه والبصل الأبيض بـ 23.5 جنيه و‏‎البصل الأحمر بـ 23.5 جنيه والكوسة بـ 18جنيها .

‏‎‏‎‏‎وسجل سعر كيلو الجزر بـ 23.5 جنيها والخيار بـ 16 جنيها والباذنجان الرومى بـ6 جنيهات والفلفل الرومى بـ12 جنيهاً والباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎وسجل سعر كيلو الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه والفلفل البلدى بـ 35جنيها والفلفل الألوان بـ30 جنيها وبامية 50 جنيها والليمون بـ 28.5 جنيه وجوافه بـ 35 جنيها وتفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها والموز البلدى بـ15 جنيها.