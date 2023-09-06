عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخفيضات تصل لـ 20%.. التموين تطرح خضراوات وفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية| اعرف الأسعار

صدى البلد

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة 20% عن الاسواق.

ويستعرض صدى البلد قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية كالتالي:

سجل سعر كيلو الطماطم بـ 20 جنيها والبطاطس بـ 14.5جنيه والبصل الأبيض  بـ 23.5 جنيه  و‏‎البصل الأحمر بـ 23.5 جنيه والكوسة بـ 18جنيها . 

txt

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في البيض بالأسواق

txt

انخفاض جديد في أسعار اللحوم البلدي في الأسواق

 

‏‎‏‎‏‎وسجل سعر كيلو الجزر بـ 23.5 جنيها والخيار بـ 16 جنيها والباذنجان الرومى بـ6 جنيهات والفلفل الرومى بـ12 جنيهاً والباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎وسجل سعر كيلو الباذنجان العروس  بـ 13.5 جنيه والفلفل البلدى بـ 35جنيها والفلفل الألوان بـ30 جنيها وبامية 50 جنيها والليمون بـ 28.5 جنيه وجوافه بـ 35 جنيها وتفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها والموز البلدى بـ15 جنيها.

الخضراوات التموين الفاكهه الاسماك الدواجن المجمعات الإستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موضوعات متعلقة

بدء إجراءات تقسيم الأصول العقارية غير المستغلة للشركة الشرقية للدخان.. مستند

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

التموين تكشف طريقة الاستعلام عن كارت الدعم الموحد الجديد

وزير التموين: إقامة معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 25%

الاتحاد المصري للتأمين يستقبل قيادات السوق السوداني لبحث سبل التعاون

حماية المستهلك يحذر من صفحة تنتحل صفة شركة بيع عبر المنصات الإلكترونية

البورصة تربح 6 مليارات جنيه ومؤشر إيجي إكس 30 يحقق قفزة تاريخية

البورصة تربح 6 مليارات جنيه ومؤشرها يسجل رقما تاريخيا

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يكرم منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية في العلمين

مشاهد ساخنة.. تعرف على تفاصيل انفصال فريد شوقي وهدى سلطان بسبب رشدي أباظة

بث مباشر| كلمة سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

قلق بالغ.. أول تعليق من الكرملين على مناورات أرمينيا وأمريكا

وزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي مشروعات الربط مع أوروبا

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ