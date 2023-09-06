كاتب سعودي: مهرجان العلمين جعل من مصر مقصدا سياحيا

قال الكاتب والباحث السعودي عماد المديفر، إن الدورة الأولى من مهرجان العلمين حققت نجاحًا باهرًا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن النجاح والإبهار والفن والعراقة مصري بدرجة أصيلة.

وأضاف الكاتب والباحث السعودي عماد المديفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى"، أن مهرجان العلمين استطاع أن يجعل من مصر خاصة مدينة العلمين مقصدا سياحيا رئيسيا نظرًا للطبيعة الجغرافية والتاريخية التي تتميز بها مدينة العلمين.

وتابع الكاتب والباحث السعودي عماد المديفر، أن مدينة العلمين تطل على شواطئ بكر ورملية وصافية على البحر المتوسط، وذلك يعود إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير كل شبر من أرض مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.

