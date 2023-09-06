محافظ قنا يكرم فريق عمل تدريب العاملين بمكتبة مصر العامة

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فريق عمل تدريب العاملين بمكتبة مصر العامة، على بعض البرامج التى تساهم في انتظام سير العمل، ونقل الخبرة المكتبية للعاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد.

تضمنت قائمة المكرمين كلا من: الدكتور أحمد محمد، منسق عام مكتبات مصر الإقليمية، وأماني حسن، مدير إدارة التخطيط ومسئول الخدمات والأنشطة بالمكتبة المتنقلة، والمهندس شريف شعبان، مدير إدارة نظم المعلومات، و مدحت محمد، أخصائي أول مكتبات ومعلومات قسم الإعارة، وتامر عبد الرازق، أخصائي أول قسم الكبار ، تقديرا لجهودهم في تدريب 19 موظفا من العاملين بمكتبة مصر العامة بقنا على عدة برامج.

وقال محافظ قنا إن التدريبات تضمنت البرنامج الآلي "مداد"، وتدريبهم على مهارات الإعداد الفني لأوعية المعلومات بالمكتبة وفق قواعد الفهرسة الآلية على برنامج "مداد"، كما تم تدريبهم على كيفية إعداد تقارير تقييم الأداء، وبرنامج مهارات استخدام برنامج الإعارة "مداد" للمكتبات، كما تم تدريبهم على خدمات المكتبة المتنقلة.

وطالب محافظ قنا، المتدربين بنقل خبراتهم إلى زملائهم في العمل لكي تعم الفائدة على جميع العاملين، موجها الشكر للقائمين على التدريب.

كما وجه الداودى، بتوفير جميع السبل للاستمرار في تنظيم التدريبات على جميع البرامج لتنمية القدرات لدى العاملين بالمكتبة، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجيا.