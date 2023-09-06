عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يكرم فريق عمل تدريب العاملين بمكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بـ قنا

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، فريق عمل تدريب العاملين بمكتبة مصر العامة، على بعض البرامج التى تساهم في انتظام سير العمل، ونقل الخبرة المكتبية للعاملين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد.

 

مساء اليوم .. قطع مياه الشرب عن 11 منطقة بمدينة قنا

شقيقتان كفيفتان تجتازان امتحان محو الأمية في قنا.. فيديو

 

تضمنت قائمة المكرمين كلا من: الدكتور أحمد محمد، منسق عام مكتبات مصر الإقليمية، وأماني حسن، مدير إدارة التخطيط ومسئول الخدمات والأنشطة بالمكتبة المتنقلة، والمهندس شريف شعبان، مدير إدارة نظم المعلومات، و مدحت محمد، أخصائي أول مكتبات ومعلومات قسم الإعارة، وتامر عبد الرازق، أخصائي أول قسم الكبار ، تقديرا لجهودهم في تدريب 19 موظفا من العاملين بمكتبة مصر العامة بقنا على عدة برامج.

وقال محافظ قنا إن التدريبات تضمنت البرنامج الآلي "مداد"، وتدريبهم على مهارات الإعداد الفني لأوعية المعلومات بالمكتبة وفق قواعد الفهرسة الآلية على برنامج "مداد"، كما تم تدريبهم على كيفية إعداد تقارير تقييم الأداء، وبرنامج مهارات استخدام برنامج الإعارة "مداد" للمكتبات، كما تم تدريبهم على خدمات المكتبة المتنقلة.

وطالب محافظ قنا، المتدربين بنقل خبراتهم إلى زملائهم في العمل لكي تعم الفائدة على جميع العاملين، موجها الشكر للقائمين على التدريب.

كما وجه الداودى، بتوفير جميع السبل للاستمرار في تنظيم التدريبات على جميع البرامج لتنمية القدرات لدى العاملين بالمكتبة، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجيا.

 

 

تكريم مكتبة مصر العامة

IMG-20230906-WA0048
IMG-20230906-WA0048
IMG-20230906-WA0047
IMG-20230906-WA0047
IMG-20230906-WA0049
IMG-20230906-WA0049
IMG-20230906-WA0050
IMG-20230906-WA0050
IMG-20230906-WA0051
IMG-20230906-WA0051
IMG-20230906-WA0053
IMG-20230906-WA0053
IMG-20230906-WA0052
IMG-20230906-WA0052
IMG-20230906-WA0054
IMG-20230906-WA0054
IMG-20230906-WA0055
IMG-20230906-WA0055
IMG-20230906-WA0057
IMG-20230906-WA0057
قنا مكتبة مصر العامة الخبرة المكتبية التدريبات المكتبة المتنقلة تنمية القدرات التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

موضوعات متعلقة

مصرع شاب وإصابة شخصين فى حادث أمام قرية الترامسة بقنا

بمبادرات مجتمعية.. فتيات قوص يخففن آلام مرضى الغسيل الكلوى ويواجهن الأمية

ترشيحاتنا

تحقيق عاجل.. رئيس رومانيا يعلق على سقوط أجزاء من مسيرة روسية في بلاده

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

تراجع حاد لأسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات اليوم

وسط فرض عقوبات على الدعم السريع.. نبأ سار من أمريكا لشعب السودان

صلاح محسن: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وكولر منحني الثقة

ارتفاع ضحايا فيضانات تركيا إلى 7 أشخاص ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ