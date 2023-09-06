عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد علاقتها المحرمة مع عشيقها.. حالة واحدة لإنقاذ المتهمة من الحبس|خطوات مثيرة

صدى البلد

"كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القاهرة، عن تفاصيل واقعة ضبط ربة منزل في احضان عشيقها بمنطقة 15 مايو في واقعة العلاقة المحرمة".

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

قرار مهم من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول

واوضحت، التحقيقات، أن الزوج عاد من العمل في وقت مبكر، وأثناء ذلك قامت بإخفاء عشيقها اسفل السرير، وأثناء قيامها بفتح باب الغرفة وجدت زوجها أمامها.

 

نرصد في التقرير التالي، نص العقوبة القانونية، في واقعة إتيان الفعل الحرام، وكيف تخرج الزوحة المتهمة من الحبس بعد ممارستها العلاقة المحرمة مع عشيقها، وهل تسقط العقوبة بالتنازل عن القضية من عدمة، حيث تنص المادة 274 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنه 1937 على أنه: «المرأة المتزوجة التي ثبت وقامت بفعل الحرام يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».

ووفقاً للماده المشار اليها فإن عقوبة إتيان الحرام من قبل الزوجة هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، ولكن يجوز للزوج أن يوقف تنفيذ هذا الحكم إذا رضي بمعاشرتها له كما كانت قبل الحكم.

 

جريمة العلاقة المحرمة

 

ويشترط في إثبات جريمة إتيان فعل الحرام أن يتم ذلك وفقًا للأسس والإجراءات القانونية، وتشمل هذه الإجراءات: تقديم شكوى من الزوج أو من أحد أقاربه أو أقارب زوجته، وجود بينة شرعية على جريمة الزنا، مثل شهادة أربعة شهود أو إقرار الزوجة أو الاعتراف بالجريمة من طرفي الجريمة، وإذا لم يتم إثبات الجريمة وفقًا للشروط السابقة، فإنها تسقط.

وفيما يلي بعض الحالات التي تسقط فيها عقوبة إتيان فعل الحرام من قبل الزوجة: أولا إذا تنازل الزوج عن حقه في مقاضاة زوجته، أو إذا تصالح الزوج والزوجة، والحالة الثالثة، إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من أسباب الانقضاء.


الإجراءات القانونية في العلاقة المحرمة

 

وفي حالة ضبط الزوج زوجته مع عشيقها متلبسين، فإن الزوج له الحق في إبلاغ الشرطة عن الجريمة وفي هذه الحالة، ستُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وإذا ثبتت صحة التهمة، فإن النيابة العامة ستحيل المتهمين إلى المحاكمه الجنائية لمحاكمتهما، وفي حالة إدانتهما، فإنهما سيعاقبان بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.


إنقاذ المتهمة من الحبس

 

وعن الموقف القانوني لو الزوج تنازل عن القضية، أوضح القانون أنه إذا تنازل الزوج عن القضية، فإن ذلك يعني أنه لا يرغب في المضي قدمًا في الإجراءات القانونية، وفي هذه الحالة، فإن المحكمة ستصدر حكمًا بايقاف العقوبه للتنازل والتصالح.

 

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القاهرة، أن الزوج عاد من العمل في وقت مبكر من اليوم، وأثناء ذلك قامت بإخفاء عشيقها اسفل السرير، وأثناء قيامها بفتح باب الغرفة وجدت زوجها أمامها، حيث طلبت النيابة العامة في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من شخص تضمن قيامه بالعثور على شخص غريب عاري في غرفة نومه أسفل السرير مع زوجته، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع البلاغ.

الزوج والعشيق أسفل السرير

بالانتقال تبين من التحريات التي باشرتها أجهزة مباحث القاهرة، أن الزوجة إتفقت مع عشيقها على الحضور فور خروج زوجها من المنزل، إلا أن زوجها عاد في وقت مبكر إلى المنزل، وأثناء ذلك كانت الزوجة مع عشيقها في غرفة النوم.

وشرحت التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة، أن الزوجة خرجت من غرفة النوم بعد سماعها حركة خارج الغرفة، لتجد زوجها أمامها وبعد أن دخل الغرفة اكتشف وجود عشيقها عاري أسفل السرير، وتحرر المحضر اللازم وتم القبض على الزوجة والعشيق وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

اعترافات الزوجة المتهمة في 15 مايو

واعترفت الزوجة المتهمة بممارسة العلاقة المحرمة مع عشيقها في غرفة نومها، أمام أجهزة أمن القاهرة بأنها انتظرت خروج زوجها في الصباح إلى مقر عمله كالمعتاد، وبعد ذلك قامت بالاتصال بعشيقها للحضور إليها، وما أن حضر وبدأت في ممارسة العلاقة المحرمة حتى سمعت أصوات خارج الغرفة.

 

وأضافت الزوجة المتهمة أمام أجهزة الأمن، أنها طلبت من عشيقها الإختباء أسفل السرير بملابسه، ثم خرجت لفحص الأمر فوجدت زوجها في الخارج، الذي دخل إلى الغرفة وتمكن من ضبط عشيقها عاري الملابس أسفل السرير، وقام بالاتصال بالشرطة للحضور وإلقاء القبض على الزوجة وعشيقها في وضع مخل

العلاقة المحرمة واقعة العلاقة المحرمة منطقة 15 مايو الفعل الحرام 15 مايو الزوج والزوجة الدعوى الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

بعد علاقتها المحرمة مع عشيقها.. حالة واحدة لإنقاذ المتهمة من الحبس|خطوات مثيرة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

1500 جنيه بداية التعارف.. اعترافات مثيرة لـ هنادي في واقعة شبكة الهرم

لو هتشتري شقة سكنية من ورثة خد بالك من الآتي.. ثغرات قانونية

الزوجة اللعوب.. مارست الحرام مع عشيقها في غياب زوجها.. تفاصيل مثيرة

السجن 3 سنوات لـ ديلر الهيروين بمدينة نصر وتغريمه 10 آلاف جنيه

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن انهيار سور مول في القاهرة الجديدة

استولوا على ملايين الجنيهات.. تجديد حبس 6 صينيين في قضية الهوج بول

رفض إعطاءه أموال لشراء المخدرات.. قرار مهم بشان قاتل والده في قصر النيل

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة العثور على قطع أثرية بمدينة بدر

ترشيحاتنا

أول قرار رسمي في كارثة انهيار عقار حدائق القبة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

دولة محورية وبوابة لإفريقيا.. ما دلالات زيارة وزير الخارجية الياباني إلى مصر؟

اتفاق بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية

بسبب محمد صلاح |كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة .. خاص

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ