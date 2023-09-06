أبو الغيط: المغرب يطور آليات العمل داخل جامعة الدول العربية .. فيديو

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك تطوير في المجريات التي تقوم بها المغرب في تطوير آليات العمل داخل جامعة الدول العربية، علي سبيل المثال أنه لم يعد هناك تركيز علي البيانات والخطب التي يتحدث بها الوزراء في الإجتماعات واصبحوا يسلمون البيانات الخاصة بهم والذين يتحدثون فقط هم الرئاسة الحالية والأمين العام والضيوف.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال تصريحات عبر مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن هناك الكثير من القرارات فيها تكاليف للأمين العام لوضع الآليات التي تحقق تنفيذ هذا القرار.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم الترحيب بإنشاء منظمة عالمية للمياه في المملكة العربية السعودية، ولكن تم تبني أو إعادة تبني القرار الخاص بالأمن المائي العربي، إذ أن الدول العربية تتعرض لصعوبات شديدة سواء في نهر النيل، أو في نهر دجلة، أو نهر الفرات، ولذلك تم التأكيد على هذا القرار اليوم.