تحذير من استخدام المروحة في هذه الحالة

هناك العديد من مخاطر تشغيل المروحة في أثناء الليل حيث أن هناك العديد من الجوانب السلبية للنوم قال خبير النوم البريطاني مارتن سيلي، إن هناك العديد من الجوانب السلبية للنوم مع وجود مروحة في أثناء الليل

وأوضح: "تقوم المراوح الكهربائية بتدوير الهواء في الغرفة، ولكنها تثير أيضًا عث الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح وغيرها من المواد المسببة للحساسية".وهذا يؤدي إلى أعراض مثل العطس المفرط، والعيون الدامعة، وسيلان الأنف، وحكة في الحلق، وصعوبة التنفس"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.وهناك خطر آخر يتمثل في التعرض لفترات طويلة أمام المروحة وهو أنها تجفف الهواء، ما يجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط ليبقى رطبًا.وتابع خبير النوم: "وهذا يؤدي إلى انسداد الأنف، وصداع الجيوب الأنفية".وحذر "سيلي" من أن الهواء الجاف يؤدي أيضًا إلى جفاف العين وتهيجها، وهذا الأمر قد يمثل مشكلة خاصة لمرتدي العدسات اللاصقة.وبالنسبة لأي شخص يعاني آلام العضلات، فإن النوم مع وجود مروحة قد يكون أمراً محظوراً للغاية.كما أن توجيه الهواء البارد من مروحة كهربائية إلى آلام العضلات الموجودة مسبقًا يتسبب في توتر العضلات وتشنجها، ما يؤدي إلى مزيد من الانزعاج.