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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير التموين ببورسعيد يتابع التزام مخابز الحي الإماراتي بالصرف| تفاصيل

مدير تموين بورسعيد
مدير تموين بورسعيد يتفقد مخبز الاماراتى للوقوف على مدى إلتزا

تفقد محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد منطقة الحى الإماراتى جنوب بورسعيد وذلك للوقوف على مدى صحة شكاوى سكان الحى على مواقع التواصل الإجتماعى بعدم توافر الخبز صباحاً بمخبز دائرة الحى وتعدد الشكاوى منه من بعض المواطنين.

وأكد مدير تموين بورسعيد عقب زيارته المفاجأة ان المخبز يعمل من الساعة ال7 صباحاً وحتى إنتهاء الحصة المقررة لديه

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وشدد مدير تموين بورسعيد على توافر الخبز البلدى المدعم بصورة طبيعية وعدم وجود أى زحام من المواطنين على شباك صرف الخبز

واوضح مدير تموين بورسعيد ان المخبز يقوم ببيع الخبز بصورة طبيعية لجمهور المستهلكين

مدير تموين بورسعيد يتفقد مخبز الاماراتى للوقوف على مدى إلتزامه بصرف الخبز للمواط

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وكشف مدير تموين بورسعيد عن إصداره تعليمات بأن  يتم الدفع بسيارة لنقل الخبز إلى دائرة الحى بعد إنتهاء العمل بالمخبز حتى يتسنى للمواطنين الذين لم يحصولوا على الخبز المدعم من الحصول عليه بسهولة بعد إنتهاء حصة المخبز المقام نطاق دائرة الحى .
وشدد عوض على ترحيب مديرية تموين بورسعيد  بجميع الأراء وعلى إستعداد لحل كافة المشاكل التى تواجه المواطنين عن طريق الصفحة الرسمية لمديرية  التموين والتجارة الداخلية بورسعيد  

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