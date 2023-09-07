السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد مركز الإغاثة ومخر طما فيوم

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصل السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام،متابعته الميدانية لأعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، ضمن خطة المحافظة بالاستعداد الدائم للتعامل مع المواقف والأزمات الطارئة، وبالتزامن مع قرب موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء.

حيث تفقد" اليوم" السكرتير العام المساعد مركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بشرق النيل ببني سويف ،للوقوف على جاهزية المركز حال حدوث أزمات او مواقف طارئة، والاطمئنان توافر مهام الإغاثة والإنقاذ من خيام وبطاطين وأسّرة ومطبخ وغرف معيشة واستضافة وغيرها من مهام ومكونات المركز.

وتضمنت الزيارة تفقد مخر سيل طما فيوم بمركز اهناسيا ، لتقييم ومراجعة الموقف والتأكد من جاهزية المخر لتصريف أية أمطار محتملة واتخاذ ما يلزم حيال بعض المتطلبات والاحتياجات اللازمة ليعمل بالكفاءة المطلوب ،وذلك بحضور: المقدم عبد الوهاب جاد _مكتب المستشار العسكري للمحافظة، الأستاذ ناصر سيف رئيس مركز اهناسيا، الأستاذ علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالديوان العام ، مسؤولى القطاعات والمرافق المعنية من التضامن والري والكهرباء والطرق والوحدات المحلية.