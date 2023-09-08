في خطوة استراتيجية قررت الصين فرض حظر على استخدام أجهزة آيفون من قبل مسؤولي الحكومة وهو الخبر الذي أحدث ضجة كبيرة وموجات صادمة عبر سوق الأسهم، مما تسبب في انخفاض أسهم شركة Apple بنسبة 3.6٪، وهو أكبر انخفاض يومي للشركة خلال شهر، مع إغلاق السهم عند 182.91 دولارًا في نيويورك، وذلك بعد أن حظيت شركة أبل بزيادة قدرها 46% في قيمة أسهمها منذ بداية العام.

جاء في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين في الحكومة الصينية أبلغوا قرار حظر استخدام آيفون إلى موظفيهم من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك مجموعات الدردشة والاجتماعات. وعلى الرغم من المحاولات للحصول على توضيح من وزارة الخارجية الصينية وشركة أبل، لم تنشر الحكومة أي بيان رسمي كما لم ترد آبل.

الصين تحظر استخدام iPhone على مسؤولي الحكومة .. القصة الكاملة

تشير المصادر تشير إلى أن المسؤولين الصينيين كانوا يتجنبون استخدام هواتف iPhone منذ فترة طويلة حتى مع عدم وجود قرار رسمي، حتى قبل الوباء بدأ المسؤولون تجنب الآيفون، على الرغم من عدم وجود سياسة رسمية معمول بها. وبدلاً من ذلك، فضل هؤلاء المسؤولون بشكل متزايد الهواتف الذكية التي تصنعها الشركات المحلية، ومن أهمها شركة هواوي التي خضعت لعدد من العقوبات الأمريكية وحظر.

يعد القرار الأحدث للصين اتجاهًا تصاعديا للتوترات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت قيود على العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، لتتخذ بدورها الصين خطوات موازية، حظرت بعض وزارات الحكومة الصينية منها حظر استخدام سيارات تسلا الأمريكية في مبانيها بسبب مخاوف أمنية.

في السابق قام الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بزيارة رفيعة المستوى إلى الصين، حيث سلط الضوء على أهمية الصين كسوق أساسي ومهم ومركز للتصنيع، حيث تساهم بنحو 19% من إجمالي إيرادات الشركة.

يُنظر إلى قرار حظر استخدام iPhone من قبل المسؤولين الحكوميين على أنه إجراء انتقامي ردًا على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد شركات التكنولوجيا الصينية، خاصة وأن الصين لها ثقل دولي وإقليمي لا يستهان به، و لديها القدرة على التأثير ليس فقط على شركة Apple ولكن أيضًا على العلامات التجارية الأجنبية الأخرى التي لها عمليات تجارية موجودة في الصين.

خلال السنوات الأخيرة، واجهت شركتا هواوي وZTE قيودًا مستمرة تفرضها الولايات المتحدة، حيث ذهبت إدارة جو بايدن إلى حد وقف الموافقات على معدات الاتصالات الجديدة من هذه الشركات بسبب مخاطر محتملة على الأمن القومي المتصورة.

قد يشير هذا الحظر على أجهزة iPhone إلى أن الصين تريد التخلي كليا على التكنولوجيا الأمريكية والاعتماد بشكل متزايد على الشركات المحلية، مع العلم أن الصين واحدة من أهم أسواق شركة أبل، حيث تحقق ما يقرب من خمس إجمالي إيراداتها.

في حين أن التأثير الفوري على أرباح "آبل" لا يزال غير مؤكد، نظرا لشعبية آيفون في الصين، يعتقد محللون السوق أن هذه الخطوة ستكون بمثابة استمرار وتصاعد في حدة بالعلاقة المعقدة بين الشركات العالمية والصين، خاصة وسط التحديات الجيوسياسية المستمرة.