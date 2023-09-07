لماذا يتساقط الشعر بكثرة .. اكتشف السبب

يعد تساقط الشعر من المشكلات التي تصيب كلا من النساء والرجال وتؤثر على نفسيتهم بشكل كبير

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك قد تبدأ في رؤية تساقط الشعر أكثر من المعتاد بفضل ما يلي:

الوراثة يسبب تساقط الشعر

الضغط يسبب تساقط الشعر

التغيرات الهرمونية مثل الحمل أو انقطاع الطمث.

تسريحات شعر معينة تسبب تساقطه

العناية بالشعر الضارة مثل التجعيد أو التبييض.

الأدوية مثل العلاج الكيميائي.

الحالات الطبية مثل الالتهابات الفطرية أو أمراض الغدة الدرقية.

من خلال العمل مع طبيب الأمراض الجلدية، يمكنك البدء في تحديد السبب الذي قد يسبب تساقط شعرك.

سوف يسألك طبيبك عن صحتك وأدويتك وتاريخ عائلتك.