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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تطوير خدمات" البوابة الجغرافية الرقمية"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بحثت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الجغرافية الرقمية التي أطلقتها المحافظة في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المهندسة دعاء أحمد مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ووفد شركة إيزري القائمين على تنفيذ البوابة.

وأكدت نائب المحافظ أن خطة التطوير تشمل إطلاق تطبيق لتفعيل مبادرة توفير قطع أراضي للمصريين العاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمحافظة وإتاحة كافة إجراءات التقديم وإختيار القطع  من خلال التطبيق تيسيرًا على المواطنين.وكذلك إنشاء تطبيق "واحة" للترويج للأنشطة السياحية بالمحافظة بكافة أنواعها وعرض أهم المعالم والمزارات السياحية وطرق الوصول إليها على الخريطة، بالإضافة إلى إتاحة معلومات حول الفنادق والخدمات التي يحتاج إليها السائح.

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وقامت مجدي بإهداء درع المحافظة للشركة تقديرًا لتعاونهم المثمر في تنفيذ مشروع البوابة الجغرافية، كما تم تكريم فريق عمل وحدة المتغيرات المكانية لجهودهم المتميزة في عدد من الملفات الخاصة بمشروعات التحول الرقمي بالمحافظة ومنظومة رصد المخالفات و التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

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