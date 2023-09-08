يدعم اتصالات الأقمار الصناعية.. هواوي تطلق هاتف Mate X5 القابل للطي

طرحت شركة "هواوي" Huawei- عملاق التكنولوجيا الصينية- مؤخرًا، هاتفي Mate 60 5G وMate 60 Pro 5G في سوقها المحلي، والمفاجأة أنها لم تعقد حدث إطلاق، ولا مؤتمرا، وفضلت أن تطرح السلسلة الرائدة من خلال إدراج الأجهزة على Huawei Mall.

مواصفات Huawei Mate X5

على نفس النهج السابق طرحت العلامة التجارية هاتف Huawei Mate X5 القابل للطي في هدوء وبلا ضجيج إعلامي وهو أمر قد يبدو مثيرا للدهشة ومخالفا لما تتبعه الشركات الكبيرة والتي لها باع طويل في مجال التكنولوجيا، وقامت بإدراج هواتف "هواوي ميت إكس 5" مباشرة في Huawei Mall دون حدث إطلاق مخصص.

Huawei Mate X5

وفيما يلي نظرة على المواصفات والمميزات وسعر هاتف Mate X5 وفقا لما جاء في تقرير gizmochina التقني المتخصص.

بدءًا من الشاشة يحتوي هاتف Huawei Mate X5 على لوحة عرض نوع OLED LTPO خارجية مقاس 6.4 بوصة توفر دقة وضوح تبلغ 2504 × 1080 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.9:9، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 300 هرتز، وزجاج واقي إضافي للحماية من Kunlun.

أما من الداخل، يتميز الجهاز بشاشة عرض داخلية OLED LTPO قابلة للطي مقاس 7.85 بوصة تنتج دقة تبلغ 2496 × 2224 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 8:7.1، ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 240 هرتز. تدعم كلتا الشاشتين أيضًا معدل تحديث يتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز، وألوان 10 بت، ونطاق ألوان P3، وتعتيم عالي التردد يبلغ 1440 هرتز، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ولا توجد معلومات متاحة حول المعالج ومجموعة الشرائح التي تعمل على تشغيل هاتف Huawei Mate X5. ولكن يبدو أنه مدعوم أيضًا بمعالج Kirin 9000s، الموجود في سلسلة هواتف Mate 60، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان الجهاز يدعم اتصال 5G أم لا، يأتي الجهاز مزودًا بـ 16 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت روم من سعة التخزين.

ونجد في إعداد كاميرات جهاز Mate X5 على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بينما في اللوحة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل مع دعم خاصية التثبيت البصري OIS. مثل سلسلة Mate 60، يعمل الجهاز بنظام التشغيل Harmony OS 4.0.

ويحزم هواوي Huawei Mate X5 بطارية سعة 5060 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 66 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات. تشتمل الميزات الأخرى المتوفرة في جهاز Mate X5 وجود شريحتي اتصال SIM، وفتحة بطاقة NM، وWi-Fi 802.11ac، وBluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وNFC، وفتح الوجه ثنائي الأبعاد، ومنفذ USB-C.

كما يدعم هاتف هواوي الجديد الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، مع مقاومة للماء بتصنيف IPX8. يبلغ قياس الجهاز 156.9 × 72.4 × 11.08 ملم في الحالة المطوية و 156.9 × 141.5 × 5.3 ملم في الحالة غير المطوية. وزن الجهاز الإجمالي حوالي 245 جرام .

سعر وتوافر هاتف Huawei Mate X5

يأتي هاتف Huawei Mate X5 في تكوينين، الأول 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت للتخزين والثاني 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت للتخزين. فيما تتوفر الإصدارات الأرجوانية والخضراء اللون على جلد عادي من الظهر، في حين أن خيارات الألوان الأخرى مثل الأبيض والذهبي لها ظهر زجاجي، ومن المتوقع طرحه للبيع 15 سبتمبر الحالي، وإعلان السعر.