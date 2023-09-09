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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مراهق ينهي حياته بسبب التنمر والحكومة تتخذ إجراءً عاجلاً في فرنسا

مراهق
مراهق

ضد التنمر.. اتجاه جديد من حكومة فرنسا في طريق محاربة التنمر بعد انتحار مراهق.

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بعد وفاة مراهق في الولايات المتحدة.. تحذير عاجل بسبب تحدي على تيك توك

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ثور غاضب يسحق مراهق بطريقة مروعة

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن "المدعين العامين يحققون في انتحار مراهق في منطقة "بواسي" غرب باريس، بعد تعرضه للتنمر في المدرسة".

 

انتحار مراهق في غرب باريس
وأعادت هذه الحادثة، قضية التنمر إلى مركز المناقشات حول التعليم، حيث كان المراهق قد أبلغ عن تعرضه للتنمر في ديسمبر من العام الماضي.

واشتكى والدا المراهق في الربيع، من أن مدرسته لا تتعامل مع القضية على محمل الجد، حسبما قال وزير التعليم غابرييل أتال.


بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لمحطة إذاعة "فرانس إنتر": "إنها مشاعر حزن لنا جميعا عندما لا يرى طفل يبلغ من العمر 15 عاما أي حل سوى الانتحار".

فرنسا مراهق انتحار

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