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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثور غاضب يسحق مراهق بطريقة مروعة

ثور غاضب يسحق مراهق
ثور غاضب يسحق مراهق بطريقة مروعة

تعرض صبي يبلغ من العمر 19 عاما للنهش والقذف في الهواء من قبل ثور خلال سباق الثيران الإسباني سيئ السمعة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم التقاط اللحظة المروعة على الكاميرا في الحدث في Castalla ، أليكانتي.

كان المراهق يحاول الهرب من الثور الغاضب ، لكنه انزلق وسقط مع الوحش الهائج خلفه مباشرة.

ثور غاضب  يسحق مراهق بطريقة مروعة

أخذت الأمور منعطفا صادما نحو الأسوأ حيث لحق به الثور وألقى به على قرنيه الحادة وألقى به في الشارع الضيق.

فيما سحق الثور المراهق الذي لم يذكر اسمه مرارا وتكرارا على جدران الشوارع المدرجات قبل أن يلتقطه بقرونه مرة أخرى.

تم تسجيل اللقطات المرعبة في Fiestas de Vaca - أو احتفالات البقر - التي استمرت خمسة أيام تكريما لسان روكي (سانت روش) ، والتي بدأت في 12 أغسطس.

ثور مراهق سباق الثيران الإسباني

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