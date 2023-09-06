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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد وفاة مراهق في الولايات المتحدة.. تحذير عاجل بسبب تحدي على تيك توك

تحذير عاجل بسبب تحدي
تحذير عاجل بسبب تحدي على تيك توك

أثار تحدي جديد على TikTok تيك توك مخاوف الآباء والأطباء ، وذلك بعد وفاة مراهق بعد ساعات قليلة من المشاركة فيه، كما عرض أعدادا كبيرة من المشاركين لمشكلات صحية خطيرة. 

 

ويتضمن تحدي تيك توك أكل شريحة من أحد منتجات رقائق البطاطس أو “الشيبس” والتي تحتوي على الفلفل الحار، مما قد يسبب مشكلات كبيرة في المعدة خاصة للأطفال وذوي المعدة الحساسة. 

 

ويعرف تحدي تيك توك بـ "Paqui One Chip"، كما يأتي المنتج مع ملصق تحذيري ينص على أنه لا ينبغي أن يأكلها الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة. 

 

وبحسب شبكة "FOX 26 Houston" الأمريكية فإنه في الأسابيع الأخيرة، وردت عدة تقارير عن أشخاص أصيبوا بمشكلات صحية بعد مشاركتهم في التحدي. 

 

كما توفي صبي يبلغ من العمر 14 عامًا في ولاية ماساتشوستس بعد وقت قصير من قيامه بتحدي الرقائق، ولا تزال وفاته قيد التحقيق، لكن والديه يعتقدان أن سببها هو التحدي. 

 

وقال أطباء أن التحدي يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك القيء والإسهال وحتى مشاكل في القلب، كما حذروا من أن التحدي ليس آمنًا للقاصرين أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية. 

 

وقالت الدكتورة ميلاني ريبيك "هناك احتمال لحدوث آثار جانبية خطيرة نتيجة تناول كميات كبيرة من الفلفل الحار، بالإضافة إلى نوبات متكررة من القيء بعد تناول شيء حار يمكن أن تلحق الضرر بالمريء، وهناك أيضًا تقارير عن أشخاص يعانون من آلام في الصدر أو يصابون بنوبات قلبية". 

 

وحث الأطباء الآباء على التحدث مع أطفالهم حول مخاطر هذا التحدي، كما حثوا على ضرورة إبقاء مثل هذه المنتجات بعيدا عن متناول الأطفال.

 

 

 

 

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