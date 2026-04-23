محافظ الجيزة يتابع صيانة الكوبري المعدني وتركيب أسوار جديدة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للكبارى وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على كفاءة وسلامة البنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ أعمال تركيب أسوار حديدية جديدة بجانبي كوبري الجيزة بدلاً من الأسوار المفقودة والمتهالكة بما يساهم في رفع كفاءة الكوبري وتعزيز عوامل الأمان للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة مع إجراء مراجعة دورية لحالة الأسوار والكوبري بالكامل موجهاً بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو تلفيات يتم رصدها أولًا بأول، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واستدامة كفاءة الكوبري.



تمت الأعمال تحت إشراف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.