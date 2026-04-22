محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمركز ومدينة منشأة القناطر

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمركز ومدينة منشأة القناطر والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطّلع المحافظ على موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 20 أبريل 2026 حيث بلغت نسبة الإنجاز 96.95%، موجّهًا بسرعة الانتهاء من فحص والبت في كافة الطلبات المقدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، والتأكيد على منع أي مخالفات جديدة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشددًا على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي بما يحقق الصالح العام.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة.

وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي أملاك الدولة شدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من الملفات والحالات المتبقية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين واسترداد أراضي الدولة في حالات التعدي.

وخلال متابعته لمنظومة المتغيرات المكانية، وجّه المحافظ بسرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن فرض الانضباط ومنع التعديات.

وفي قطاع تحسين البيئة تم تدعيم منظومة النظافة بعدد 25 عاملًا و10 سائقين إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة بعدد من المناطق، بما يسهم في الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة.

وأكد المحافظ ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة والعمل على رفع كفاءة الأداء التنفيذي، بما يحقق تطلعات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، لما له من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء مجدي عبد المتعال رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ونوابه.