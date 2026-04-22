محافظ الجيزة يزيل موقفا عشوائيا للسرفيس بشارع محمد حجازي

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بشن حملة مكبرة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرافق وجهاز السرفيس للتصدي لمواقف سيارات السرفيس العشوائية ورصد المركبات المخالفة بنطاق الحي.

وجاءت توجيهات المحافظ خلال جولته الميدانية لتفقد الحالة العامة وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين بمختلف قطاعات الحي وذلك في إطار ضبط الحركة بالشوارع والميادين ومنع الانتظار العشوائي للسيارات خارج المواقف المخصصة، لتفادي الازدحام والتكدسات المرورية.

حيث شهدت الجولة إزالة موقف عشوائي لسيارات السرفيس بشارع محمد حجازي مع شارع الطيار فكري بحي إمبابة .



وشملت جولة المحافظ شوارع ترعة السواحل، ونادي إمبابة، والقومية العربية والبوهي حيث رصد عددًا من بؤر تجمعات القمامة، إلى جانب إشغالات المحال وشوادر تربية الأغنام المخالفة موجّهًا بالإزالة الفورية لها لما تمثله من أضرار بيئية مع تكثيف المرور الميداني لشركات النظافة وتقليل الفواصل الزمنية بين ورديات الجمع لمنع تراكم المخلفات.



كما وجّه المحافظ بشن حملات دورية لمنع إشغالات المحال والمقاهي ومنع تعدي الباعة الجائلين علي نهر الطريق وأعمال فرز المخلفات خاصة بالشوارع الجانبية.