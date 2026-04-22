وجّه بحلول عاجلة .. جولة مُفاجئة لمحافظ الجيزة لمُواجهة بؤر المخلفات وشكاوى المواطنين |صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية اليوم الأربعاء لمتابعة حالة النظافة بحي الهرم، وذلك للوقوف على مستوى أداء الحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل، وشركات الجمع العاملة في هذا الشأن.

وشملت جولة المحافظ شارعي اللبيني والشيشيني، اللذين تتلقى المحافظة بشأنهما شكاوى من المواطنين نتيجة وجود بؤر لتجمع المخلفات؛ حيث وجّه المحافظ برفع تجمعات القمامة، والقضاء على هذه البؤر بحلول مستدامة، مع نقل ناتج أعمال الجمع اليومي أولًا بأول إلى محطة مناولة المريوطية، وتقليل زمن تتابع الورديات لنقلها إلى مقلب شبرامنت الصحي بصورة دورية.

كما وجّه المحافظ بإزالة شادر لبيع الأغنام بمنطقة كعبيش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، إلى جانب فض موقف عشوائي لسيارات النقل بمدخل شارع كعبيش، مع تشديد الرقابة لمنع تعديات المحال على الطريق العام، ورفع الإشغالات بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل حركة المارة.

ووجّه المحافظ أيضًا برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس بالحي، ومنع إلقاء المخلفات في نطاقها، مع تكثيف التواجد الميداني لأجهزة المتابعة، وشن الحملات لرصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.