أكثر من 2200 تدخل جراحي.. «صحة الغربية» تحقّق إنجازات غير مسبوقة وتوسع في التخصصات الدقيقة |صور

شهدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية طفرةً في تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات خلال عام 2025، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة للمواطنين.

دعم صحة الغربية

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن قطاع الرعاية العلاجية حقق إنجازات كبيرة وملموسة، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، مؤكدًا أن الجهود تركزت على التوسع في التخصصات الدقيقة، وتحديث البنية التحتية، ودعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الصحية من خلال برامج تدريبية متقدمة.

إنجازات بارزة في إنهاء قوائم الانتظار

أوضح وكيل الوزارة أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في تقليل قوائم الانتظار من خلال تنفيذ عدد كبير من العمليات والتدخلات الجراحية، حيث شهدت مستشفى طنطا العام إجراء 105 عمليات جراحة عظام، و43 عملية مخ وأعصاب، و614 حالة قسطرة قلبية. كما سجلت مستشفى المحلة العام 138 عملية جراحة عظام، و86 عملية مخ وأعصاب، فيما نفذت مستشفيات العيون 949 عملية بمستشفى رمد طنطا، و346 عملية بمستشفى رمد زفتى، الأمر الذي ساهم في سرعة التدخل للحالات الحرجة وتحسين مستوى الخدمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وقالت الدكتورة فاطمة عبد المنعم، وكيل مديرية الصحة، إن مستشفيات المحافظة شهدت افتتاح وتشغيل عدد من الأقسام والوحدات المتخصصة، حيث تم افتتاح قسم الحروق والتجميل، ووحدة القسطرة القلبية، ووحدة السكتة الدماغية، وقسم جراحة القلب والصدر، ووحدة التصلب المتعدد بمستشفى طنطا العام. كما تم تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي ووحدة السكتة الدماغية بمستشفى المحلة العام، إلى جانب استحداث خدمات متخصصة بعدد من المستشفيات، من بينها مناظير الجهاز الهضمي بحميات طنطا، وفحص عيون المبتسرين، ووحدة الكشف المبكر عن أورام العيون، وعيادة الجلدية بحميات المحلة، ووحدة أمراض النوم بصدر المحلة، وعناية مخ وأعصاب بكفر الزيات العام، وإدخال عدد من الخدمات الحديثة، منها رسم العصب بمستشفى كفر الزيات العام، والأشعة المقطعية بالصبغة بمستشفى المحلة العام، وأشعة العصب البصري والشبكية بمستشفى رمد طنطا، مما ساهم في رفع دقة التشخيص وتقليل زمن العلاج.

دعم الطب العلاجي

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مروة عبد الفتاح، مدير عام الطب العلاجي، أن المستشفيات شهدت تطويرًا ملحوظًا في الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية، حيث تم زيادة عدد الحضّانات بمستشفى كفر الزيات، وتشغيل عناية أطفال جديدة، وتطوير أقسام الاستقبال والطوارئ، ونقل وتحديث خدمات الغسيل الكلوي بسمنود المركزي.

كما تم دعم المستشفيات بأجهزة طبية حديثة تشمل أجهزة التنفس الصناعي، والأشعة المقطعية، ورسم القلب، وأجهزة الصدمات، ومناظير الجهاز الهضمي، وأجهزة المونيتور والدوبلر، إلى جانب تجهيزات متكاملة لأقسام العمليات والعناية المركزة بعدد من المستشفيات.

تدريب الكوادر وتطبيق التحول الرقمي

وفي إطار رفع كفاءة الفرق الطبية، تم تنفيذ برامج تدريبية موسعة في مجالات مكافحة العدوى، والإنعاش القلبي الرئوي، والرعاية الحرجة، والتخصصات الإكلينيكية المختلفة، إلى جانب تنظيم حملات توعية صحية للمواطنين.

كما تم البدء في تطبيق منظومة التحول الرقمي والميكنة بمستشفى طنطا العام، مع تدريب الفرق الطبية والإدارية على النظم الحديثة، وتفعيل معايير الجودة والاعتماد بعدد من المستشفيات.

توفير الرعاية الصحية الأولية

وفي ختام تصريحاته، أشاد الدكتور أسامة أحمد بلبل بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة تعكس حجم التطوير الحقيقي في المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار العمل على دعم التخصصات الدقيقة وتحسين جودة الخدمات الطبية. كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطباء وهيئات التمريض والفنيين وكافة العاملين بالقطاع العلاجي، تقديرًا لجهودهم المخلصة وعطائهم المستمر في خدمة المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.