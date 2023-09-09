علشان منغرقش.. تطهير مطابق وشنايش الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادًا للشتاء

نفذ حي وسط بمحافظة الإسكندرية، من خلال لجنة تطهير الشنايش المشكلة الحي بالتنسيق مع شركة الصرف، حملة لمتابعة تطهير الشانيش والمطابق، في إطار الاستعدادات، لأي أمطار محتملة، ومراجعة أماكن حدوث تجمعات المياه.

وتابعت لجنة تطهير الشنايش تتابع أعمال تطهير ٥٠ مطبقًا استكمالاً لأعمال تطهير ١٠٥٨٦ مطبقًا، بإجمالي ١٠٦٣٦ مطبقًا و٦٢٢٩ شنيشة.

وإيماءً إلى تعليمات عزة سعد رئيس حي وسط، بضرورة متابعة أعمال تطهير الشنايش بصفة دورية تم الانتهاء من أعمال التطهير على النحو التالي: شارع اللواء أحمد إسماعيل ميدان زويل، وشارع بوالينو والشاشي محرم بك، وشارع محمد شاكر حسين الحضرة القبلية، وشارع صلاح الدين ومحمد الدورة الحضرة الجديدة، وشارع منفيس وهليوبولس الإبراهيمية، وساعة الزهور ومدخل فواد، وقري أبيسات، وشارع باستور ومحمد مسعود وابور المياه.