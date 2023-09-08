هربا من الحر.. شواطئ الإسكندرية كاملة العدد قبل انطلاق موسم المدارس

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية شعار كامل، حيث امتلأت أغلب شواطئ المحافظة عن آخرها هربًا من حرارة الجو، وذلك قبيل انطلاق موسم المدارس في 30 سبتمبر.

وأعلنت الإدارة رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي والصفراء بالقطاع الغربي وشواطئ العجمي، وسط حالة من الاستقرار في حالة الأمواج.

وأشارت الإدارة إلى أن الرواد والمصطافين توافدوا علي شواطئ الإسكندرية حيث بلغت نسبة إشغال بعض الشواطئ بالمحافظة 100%، بينما بلغت نسب إشغال شواطئ القطاع الغربي 60%.

وطالبت الإدارة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها فى المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

