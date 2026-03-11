قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
لا زيادة في أسعار الأدوية الوضع الحالي لا يستدعي .. رئيس هيئة الدواء يكشف التفاصيل
الكنيسة تودع الراهب القمص حنانيا الأورشليمي.. والبابا تواضروس ينعاه
علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. هل ظهرت بالأمس؟
الزراعة: تحصين 16691 كلب حر وتعقيم 1672 ضمن حملة مكافحة السعار
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة التموين تنفي ما تم تداوله بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ومنشورات تدّعي وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز بمحافظة بني سويف، وتؤكد الوزارة أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا ولا تستند إلى أي وقائع على الأرض.

وتوضح الوزارة أن حصة محافظة بني سويف من أسطوانات البوتاجاز يتم صرفها بالكامل وبانتظام يوميًا من خلال المستودعات ومنافذ التوزيع المعتمدة، دون وجود أي نقص في الكميات أو معوقات في عملية التوزيع، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان انتظام ضخ المنتجات البترولية في جميع المحافظات.

كما تؤكد الوزارة أن أسطوانات البوتاجاز متوافرة بكميات كافية، وأن منظومة التوزيع تعمل بصورة طبيعية، في ظل المتابعة اليومية من مديرية التموين بمحافظة بني سويف والأجهزة الرقابية المعنية، لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر الرسمي المقرر.

وتواصل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع للتأكد من انتظام عمليات الصرف ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين دون سند من الواقع.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرار المتابعة اللحظية لمنظومة تداول أسطوانات البوتاجاز لضمان استقرارها وتلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات.

وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين أسطوانات البوتاجاز حافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

ترشيحاتنا

البابا تواضروس ونيافة الأنبا دميان

قداسة البابا تواضروس يلتقي نيافة الأنبا دميان ووفدا من ألمانيا

مشهد يجسد روح الأخوة والتعايش

المسلمون يؤدون الصلاة داخل الكنيسة قبل الإفطار في كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية

الكنيسة الأسقفية تنظم حفل افطار رمضاني

لتعزيز قيم الأخوة والتعايش.. الكاتدرائية الأسقفية بالإسكندرية تنظم إفطارا رمضانيا | صور

بالصور

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد