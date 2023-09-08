العراق تشارك بعرض"ملف 12" في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الـ13

أعلن مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج"، مشاركة العرض المسرحي"ملف 12" من العراق ضمن قائمة العروض المسرحية الدولية المؤهلة للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة، التي ستنعقد خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري برئاسة الفنان إبراهيم الفرن.



وتشارك المسرحية ضمن عروض من تونس والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان والأردن والكويت والإمارات وأسبانيا وإيطاليا، وقد شارك العرض مؤخرا في الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.



مسرحية"ملف 12" دراما تورج علي المالكي، ومن إخراج مرتضى علي، وهو عرض عراقي يحاكي الواقع بالحركة لمجموعة من الشباب، حيث تعتمد على جسد الممثل من خلال الأداءات الحركية المركبة التي تعبر عن حالات الهجرة البشرية التي حدثت في السنوات الأخيرة وشكلت علامة مهمة في الذاكرة الاجتماعية في العراق والمنطقة العربية، وما نتج عنها من معاناة للمهاجرين بسبب استغلالهم من العصابات التي تستولى على أموالهم ويتركونهم في عرض البحر لمواجهة مصيرهم.



العرض من إنتاج دائرة السينما والمسرح ببغداد، وتمثيل أسعد ماجد وعلي جابر وفكرت حسين ومعتدى باسم ومؤمل حيدر ومرتضى نوري.