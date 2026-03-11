ضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، ومتابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف، بقيادة احمد دهشان، مدير عام فرع الجهاز بالمحافظة، حملات رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق بنطاق المحافظة، وذلك للمتابعة الميدانية لحالة الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع للمواطنين، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وتأتي هذه التحركات الرقابية المكثفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لكافة صور استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسواق، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، على عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو الأوضاع الإقليمية لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع توجيه الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، وتؤكد هذه التوجيهات بوضوح أن الدولة تتعامل بحسم مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسواق، ولن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو استغلال احتياجاتهم الأساسية.

وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال الجزارة ، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين. كما تم التشديد على البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع دون مبرر، وأن أي مخالفات في هذا الشأن ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

وقد أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط "7 قضايا" تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن ، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا الإطار، شدّد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة حاضرة بقوة في الأسواق لضمان عدم استغلال أي طرف للظروف الإقتصادية علي الساحة الإقليمية، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في الحملات المفاجئة اليومية بمختلف محافظات الجمهورية ،لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، موضحًا أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية.

وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.