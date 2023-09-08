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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرتبك هيتأثر لهذا السبب .. تحذير مهم من محافظ الإسكندرية

اجتماع بمحافظة الإسكندرية
اجتماع بمحافظة الإسكندرية

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، وذلك لمناقشة خطة المجلس القومي للسكان وتقييم الخطط السابقة مع استعراض الجهود التي تمت داخل محافظة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي لضبط النمو السكاني الذي يؤثر على مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل مشيرًا إلى أهمية التوعية وتغيير الموروثات والعادات الخاطئة لافتًا إلى الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن.

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من جانبها، قامت إيناس محمود سلامة مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بعرض أبرز الاحصائيات والدراسات والمؤشرات الصحية والحيوية والاقتصادية بالإسكندرية خلال العام الماضي بالمقارنة بالسنوات السابقة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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