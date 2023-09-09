ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت.. اعرف بكام

تشهد أسعار الفراخ، اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، ارتفاعا في بداية التعاملات بـ بورصة الدواجن والأسواق في سعر الفراخ البيضاء، وفقًا لـ بورصة الدواجن الرئيسية، بعدما شهدت أسعار الفراخ بأنواعها تراجعًا ملحوظًا، خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الفراخ اليوم السبت 9 سبتمبر 2023:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 60 جنيهًا جملة، لتصل إلى الأسواق بسعر نحو 70 جنيها للكيلو، لتشهد ارتفاعا بقيمة 1 جنيه عن أسعار أمس الجمعة، فيما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 91 و90 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 112 جنيها، أما سعر كيلو الأمهات البيضاء فسجل 58 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم 9 سبتمبر 2023:

سجل سعر كتكوت أبيض الشركات عمر يوم بين ما 18 و22 جنيها، أما سعر كتكوت ساسو عمر يوم فسجل ما بين 14 و15 جنيها، وتراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 9.75 و8.75 جنيه.

جدير بالذكر أن مصر تستهلك شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، وتسعى الحكومة إلى فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل إلى نحو 97%، وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الفراخ مناسبة؟

وتعتبر الدواجن من أشهر أنواع اللحوم المتوفرة والمتاحة في السوق المصرية، وتتميز بسعرها المناسب للمستهلك العادي إضافة توافرها.