شعبة الأدوات المكتبية: الكراسات والكشاكيل في "أهلا مدارس" مصرية 100%

أكد محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن معرض أهلا مدارس كان أحد الأسباب التي ساعدت في زيادة التصنيع المحلي، معقبًا: "زمان كان عندنا نوعين أو ثلاثة من الأقلام فقط في مصر ولكن اليوم أصبح هناك كمية كبيرة من الأقلام يتم تصنيعها في مصر".



وأضاف "حسن" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم السبت، أن وجود هذه الأنواع نتيجة وجود منافسة، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا منتجات مصرية تنافس الماركات العالمية.



ولفت وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، "الناس بتستنى المعرض من سنة للسنة.. وبيكون فرحة غير عادية لهم"، مؤكدا أن المصنع المصري يعمل على تحسين جودة المنتج.

وأشار وكيل شعبة الأدوات المكتبية إلى أن 100% من الكشاكيل والكراسات المعروضة في المعرض مصرية الصنع، وأصبح هناك أقلام جاف تنتج في مصر يتم طلبها بالاسم في المدارس.