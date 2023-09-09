إزالة 12 تعديا وبناء مخالفا بالفيوم.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بإزالة ١٢ حالة تعد وبناء مخالف علي ‏الأراضي الزراعية و داخل وخارج الحيز العمراني بمركز الفيوم ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ‏والتبوير‎. ، وتوجيهات وتكليفات مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم بالمتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها فوراً‎ ‎

وقال مراد مسعود رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن :إزالة حوائط ، وأعمدة ،ومصادرة اخشاب وحديد ،وونش بالدور الخامس بنطاق حي شرق وإزالة أعمدة من شدة خشبية على مساحة 800متر نطاق حي الجون ، وازالة انشاء ملعب علي أرض زراعية بقحافة ، حي شرق و إيقاف أعمال رخصة غير مستأنفة وفك شدة خشبية مخالفة بامتداد سعد زغلول ،حي شرق و إيقاف رخصة غير مستأنفة بجوار مستشفي الحياة ، حي شرق وازاله بناء مخالف في الدور السابع علوي بشارع السنترال. حي الجون و فك شده خشبيه والتحفظ علي مواد البناء بطريق العقرب. حي الجون وإزاله حالة تعدي على أرض زراعية بعزبه المحامي المندره. الوحدة المحلية بالزاوية، وإيقاف وردم قواعد خرسانيه فى المهد بناحيه العامريه على مساحه واحد قيراط وتم ردم الاساسات حتى سطح الأرض. الوحده المحليه بالعدوة

وقامت الوحدة المحلية بدسيا بردم اساسات بقرية السنباط علي مساحة 120متر تقريبا و ازاله حاله تعدى على حرم الطريق بنطاق الوحدة المحلية بكفور النيل

و ازاله حاله تعدي على أرض زراعية بعزبه العرب التابعة للوحدة المحلية بالزاوية

وشدد مراد مسعود رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتمت حملات الإزالة بتكليف وإشراف من الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز ، وفي حضور السادة نواب رئيس المركز و رؤساء الاحياء و القرى.

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