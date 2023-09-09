عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 12 تعديا وبناء مخالفا بالفيوم.. صور

حملات مجلس مدينة
حملات مجلس مدينة الفيوم لازالة المبانى المخالفة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بإزالة ١٢ حالة تعد وبناء مخالف علي ‏الأراضي الزراعية و داخل وخارج الحيز العمراني بمركز الفيوم ، تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ‏والتبوير‎. ، وتوجيهات وتكليفات مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم بالمتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها فوراً‎ ‎

 

وقال مراد مسعود رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن :إزالة حوائط ، وأعمدة ،ومصادرة اخشاب وحديد ،وونش بالدور الخامس بنطاق حي شرق  وإزالة أعمدة من شدة خشبية على مساحة 800متر نطاق حي الجون ،  وازالة انشاء ملعب علي أرض زراعية بقحافة ،  حي شرق و إيقاف أعمال رخصة غير مستأنفة وفك شدة خشبية مخالفة بامتداد سعد زغلول ،حي شرق و إيقاف رخصة غير مستأنفة بجوار مستشفي الحياة  ، حي شرق وازاله بناء مخالف في الدور السابع علوي بشارع السنترال. حي الجون و فك شده خشبيه والتحفظ علي  مواد البناء بطريق العقرب. حي الجون  وإزاله حالة تعدي على أرض زراعية بعزبه المحامي المندره. الوحدة المحلية بالزاوية،  وإيقاف وردم قواعد خرسانيه فى المهد بناحيه العامريه على مساحه واحد قيراط وتم ردم الاساسات حتى سطح الأرض. الوحده المحليه بالعدوة

وقامت الوحدة المحلية بدسيا بردم اساسات بقرية السنباط علي مساحة 120متر تقريبا و ازاله حاله تعدى على حرم الطريق بنطاق الوحدة المحلية بكفور النيل 
و ازاله حاله تعدي على أرض زراعية بعزبه العرب التابعة للوحدة المحلية بالزاوية

وشدد  مراد مسعود رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية  ومواجهة المخالفات وإزالتها في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتمت حملات الإزالة بتكليف وإشراف من الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز  ، وفي حضور السادة نواب رئيس المركز و رؤساء الاحياء و القرى.

محافظ الفيوم يُتابع الجهود المبذولة من فرع الثقافة خلال أغسطس الماضي

 

 

 

 

محافظ الفيوم يوجه بتنفيذ مشروعات للشباب وتوفير مساعدات للأولى بالرعاية.. صور

 

 

 

b81d90f3-c6d1-4c5f-8fe7-e841ef3735cc
b81d90f3-c6d1-4c5f-8fe7-e841ef3735cc
0af35994-b257-4083-8756-0f2defc8c89e
0af35994-b257-4083-8756-0f2defc8c89e
0ee8efc7-e0b6-4216-98ad-a7629d7bed04
0ee8efc7-e0b6-4216-98ad-a7629d7bed04
05ce86bd-e10f-48a9-a1d5-7fb4a8a7bab1
05ce86bd-e10f-48a9-a1d5-7fb4a8a7bab1
27c80656-9d2a-468f-bc5d-fb9a69fa4bde
27c80656-9d2a-468f-bc5d-fb9a69fa4bde
50e400ae-0f9c-4fc4-859a-d8cf3477c6fd
50e400ae-0f9c-4fc4-859a-d8cf3477c6fd
acbf2954-b5de-4947-bb0e-c9ff8074db08
acbf2954-b5de-4947-bb0e-c9ff8074db08
ace42233-6676-42bd-b802-be85dabafa96
ace42233-6676-42bd-b802-be85dabafa96
الفيوم اخبار الفيوم التعديات بالفيوم الابراج المخالفة محافظ الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ترشيحاتنا

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة عالمية

السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ