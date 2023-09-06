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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يُتابع الجهود المبذولة من فرع الثقافة خلال أغسطس الماضي

فرق الفنون البدوية
فرق الفنون البدوية أثناء عروضها فى ميدان السواقى

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من فرع ثقافة الفيوم، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال التقرير الذي عرضته أ. سماح كامل دياب مدير عام الثقافة بالفيوم.

 

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قبل العاملين بفرع ثقافة الفيوم، مطالباً ببذل المزيد من الجهد، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائماً ما يؤكد على الارتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين، كما أنه قوة مصر الناعمة.

 

من جانبها، أشارت مدير عام فرع ثقافة الفيوم، إلي أن الفرع أقام العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر أغسطس الماضي، شملت، مبادرة "نحو صحة أفضل" التي تضمنت محاضرات حول تعزيز العادات الصحية السليمة، وورش "حكي بالعرائس" حول أضرار المأكولات السريعة، وورش فنية لعمل ملصقات للتوعية الصحية وذلك ضمن برنامج النشاط الصيفي بالجمعية المصرية للأطفال، ومركز شباب المحافظة، وجمعية تحسين الصحة بدار عائشة حسانين، كما أقام نادي أدب إطسا أمسية شعرية غنائية بعنوان "في حب الوطن"، فيما أقام فرع ثقافة الفيوم، حفل تأبين للأديب الراحل حمدي أبو جليل، تضمن عرض فيلم تسجيلي حول الأديب الراحل، وعرض "بودكاست" بعنوان "إزرع الخير"، كما أقام قسم الثقافة العامة، احتفالية بمناسبة مرور 20 عاماً علي توقيع إتفاقية "صون التراث الثقافي غير المادي مع اليونسكو" علي مسرح نادي محافظة الفيوم، تضمن ندوة بعنوان "السيرة الهلالية والنسيج اليدوي في الفيوم"، وعرض أراجوز بعنوان "الكنز الحقيقي".

 

وأضافت، أنه تم تنظيم احتفالية، بمناسبة الذكري ال20 لاتفاقية اليونسكو "لصون التراث الثقافي غير المادي لأطلس المأثورات الشعبية"، بمكتبة الفيوم العامة، تضمنت محاضرة بعنوان "التراث الشعبي ودوره في التنمية"، وورشة تفاعلية للتعرف علي التراث غير المادي، فضلاً عن عروض فنية، لفرق ثقافة الفيوم، تضمنت مجموعة عروض، لفرق الموسيقي العربية، وفرقة عرب الفيوم البدوية، وذلك علي المسرح الروماني بميدان السواقي.

 

ولفتت مدير فرع ثقافة الفيوم، إلي تنفيذ عدد من الفعاليات ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بمراكز الفيوم المختلفة خلال شهر أغسطس، حيث نظم قسم ثقافة القرية، لقاء حواري بعنوان "الإرهاب وأخطاره علي المجتمع" بالوحدة المحلية بقرية خلف بمركز إطسا، كما عقد بيت ثقافة إطسا أمسية أدبية بعنوان "صورة المرأة فى الادب" لكوكبة من الأدباء والمثقفين بنقابة المعلمين بإطسا، فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بطامية، محاضرة بعنوان "دور المجالس المحلية في تطوير حياة المواطن"، وأقام بيت ثقافة طامية، محاضرة بعنوان "دور الأسرة في التوعية بترشيد المياه" في إطار برنامج قدوة وقدرات للاحتفال بعيد وفاء النيل بالتعاون مع إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بينما أقامت مكتبة مطرطارس الفرعية، احتفالية بمناسبة ختام النشاط الصيفي، تضمنت مسابقات ثقافية وترفيهية، وألعاب للأطفال، وورشة فنية للرسم الحر، بالإضافة إلي عروض مواهب للأطفال، وذلك بالتعاون مع "مركز إنسان للتخاطب وتنمية المهارات".

 

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