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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتنفيذ مشروعات للشباب وتوفير مساعدات للأولى بالرعاية.. صور

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية،  خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئول التضامن الاجتماعى.

واستمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين، ووجه مسئول التضامن الإجتماعي، بتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، و عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية. 

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بفحص حالة مواطن يحتاج لإجراء عملية زرع قرنية، وطفل مريض يحتاج للعلاج، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهما بشكل فورى.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع انتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى.

واستمع محافظ الفيوم، لطلبات عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه رئيس مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك علي أطراف المدينة

ووجه المحافظ، رئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بفحص شكوى عدد من الأهالى من تسرب المياه بإحدى المناطق السكنية، واتخاذ اللازم لحل المشكلة بشكل جذرى، وكذا معاينة حالة للتعدى على الطريق العام بكفور النيل.

 

 

 

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