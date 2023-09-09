ابعتيلي فيديوهات أشوفك اكتر| سلمى وقّعت كوكو العاطفي في شر أعماله

ظل سيد يبحث عن عمل يقوم به ولكنه كان مهووسًا بالفتيات، ومحاولة الإيقاع بهن من على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرًا لجلوسه في المنزل دون عمل أنشأ حسابًا خاصًا على خلاف حقيقته حتى لا يتم اكتشافه فأنشأ الحساب على شبكة المعلومات الدولية باسم مستعار تحت مسمى «كوكو كوكي» ليستخدمه في الإيقاع بالقاصرات.

يبدأ سيد فى إرسال طلب صداقات إليهن ويبدأ في التعرف عليهن ويوهمهن بأنه شخص رومانسي مرسلًا إليهن رسائل تحمل الحب الشديد الذي يفتقده بعد أن فقد أسرته موهمًا كل فتاة يحدثها بأنه يريد أن يتزوجها بعد أن يتعرف عليها معرفة كاملة، فتستمر مراسلات الماسنجر ويحاول خداع ضحاياه بأنه شخص طيب القلب ومتسامح ويريد أن يجد شريكة حياته.

مقاطع جـ نسـية وابتزاز إلكتروني



استمرت تلك المراسلات مع الفتيات والذي طلب منهن إرسال صورهن بملابس المنزل حتى اطمأنت الفتيات له وبدأوا في إجراء محادثات وفيديوهات جـ نسـ ية بينهم، إلا أن تصادف وتعرف على «سلمى» التي استجابت معه في الحديث حتى طلب منها الحصول على صور جـ نسية لها ولكنها رفضت.



قام سيد بتهديدها كتابة عن طريق موقع المراسلات الإلكتروني «ماسنجر» بأن أرسل لها رسائل تفيد التشهير بها وخدش حيائها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب الحصول على صور جنسية لها.

بلاغ ضد المتهم



أخبرت سلمى والدها فتوجه إلى قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة وحرر محضرًا وتم القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة وبسؤال المجني عليها ووالدها مجري التحريات عن الواقعة باعتبارهم شهود الإثبات بالقضية تم التأكد من صحة الواقعة، فوجهت له النيابة 4 اتهامات أولها التهديد والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق «ماسنجر» للمجني عليها بدون موافقتها وأنشأ حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية باسم «كوكو كوكي» بهدف ارتكاب الجرائم سالفة البيان وأزعج عمدًا المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

إحالة المتهم للمحاكمة



وتم إحالة النيابة العامة المتهم لمحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبته حضوريًا بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.