حضور جماهيري كبير لعروض نادى السينما المستقلة .. صور

وسط حضور جماهيري كبير أقيمت مساء أمس فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة والذي يقيمه المركز القومى للسينما بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

حيث تم عرض كل من الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج احمد حمدي اليك.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي وتمت خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، حيث حضر الندوة مجموعة كبيرة من الفنانين والسينمائيين ومن بينهم الفنان محمود فارس.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

نادى السينما المستقلة

نادى السينما المستقلة

نادى السينما المستقلة

نادى السينما المستقلة

نادى السينما المستقلة

نادى السينما المستقلة

نادى السينما المستقلة