حالته النفسية جيدة.. عاطف إمام يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حلمى بكر.. خاص

كشف الدكتور عاطف إمام العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وعضو نقابة الموسيقيين عن تطورات الحالة الصحية للفنان حلمى بكر الذى يمكن حاليا فى منزله بعد تعافيه من الأزمة الصحية التى المت به مؤخرا.

وقال عاطف إمام فى تصريح خاص لصدى البلد: حلمى بكر بخير وبصحة جيدة وليس هناك أى أثر نفسي عليه.

وأضاف عاطف إمام : دائما مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وانا نقوم بزيارته ونسأل عنه بشكل دائم خاصة أن حلمى بكر من المبدعين الذين اثروا الحياة الفنية.

ورد عاطف إمام على فكرة عدم سؤال الوسط الفنى عنه ودخولي فى حالة اكتئاب قائلا : حلمى بكر لم يدخل فى حالة اكتئاب كما يردد البعض وهو بحالة نفسية جيدة وأقوم بزيارته اليوم للاطمئنان عليه كما تحدثت معه تليفونيا صباح اليوم وهو بحالة نفسية جيدة.

عاطف إمام

وكان الدكتور عاطف أمام، قد قال إن الإنسان لا يستطيع الحياة بدون موسيقى.

وأضاف عاطف أمام خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أصل الموسيقى على مستوى العالم هى مصر، منذ 8 آلاف سنة.

وأكد العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية ، ان المصرى القديم اخترع الآلات الموسيقية وسجل اختراعاته على جدران المعابد.

وأشار العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية، إلى أن اغلب متاحف العالم تحتوى على آلالات موسيقية مصرية.