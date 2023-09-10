عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالته النفسية جيدة.. عاطف إمام يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حلمى بكر.. خاص

حلمى بكر
حلمى بكر

كشف الدكتور عاطف إمام العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وعضو نقابة الموسيقيين عن تطورات الحالة الصحية للفنان حلمى بكر الذى يمكن حاليا فى منزله بعد تعافيه من الأزمة الصحية التى المت به مؤخرا. 

وقال عاطف إمام فى تصريح خاص لصدى البلد: حلمى بكر بخير وبصحة جيدة وليس هناك أى أثر  نفسي عليه. 

وأضاف عاطف إمام : دائما مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وانا نقوم بزيارته ونسأل عنه بشكل دائم خاصة أن حلمى بكر من المبدعين الذين اثروا الحياة الفنية. 

ورد عاطف إمام على فكرة عدم سؤال الوسط الفنى عنه ودخولي فى حالة اكتئاب قائلا : حلمى بكر لم يدخل فى حالة اكتئاب كما يردد البعض وهو بحالة نفسية جيدة وأقوم بزيارته اليوم للاطمئنان عليه كما تحدثت معه تليفونيا صباح اليوم وهو بحالة نفسية جيدة. 

نجاة فنان شهير من الموت بسبب حادث سير.. تفاصيل

مجدى الهوارى عن كريم محمود عبد العزيز : اللى خلف مامتش

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

عاطف إمام 

وكان الدكتور عاطف أمام، قد قال إن الإنسان لا يستطيع الحياة بدون موسيقى.

وأضاف عاطف أمام خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أصل الموسيقى على مستوى العالم هى مصر، منذ 8 آلاف سنة.

وأكد العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية ، ان المصرى القديم اخترع الآلات الموسيقية وسجل اختراعاته على جدران المعابد.

وأشار العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية، إلى أن اغلب متاحف العالم تحتوى على آلالات موسيقية مصرية.

الدكتور عاطف إمام مصطفى كامل نقيب الموسيقيين معهد الموسيقى العربية حلمي بكر أخبار حلمى بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

موضوعات متعلقة

بعد استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف مكيفة.. منال الصيفى تكشف تطورات الحالة الصحية لزوجها

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى يفوز على الجميع وأمينة خليل تلاحقه

حضور جماهيري كبير لعروض نادى السينما المستقلة .. صور

مفيش وقت|محمود حجازي يعلن ارتباطه بفتاة جديدة بعد انفصاله عن أسما شريف منير

فى عيد ميلادها.. عمر فادية عكاشة الحقيقي.. وسر قرار الاعتزال وارتداء الحجاب

باسم سمرة: ابتعدت عن الشكل التقليدى لضابط الشرطة فى سفاح الجيزة

أفراح النجوم.. خطوبة عفروتو وابن عمرو أديب وثراء جبيل.. وزواج شقيقة خالد سرحان وياسمينا العلواني

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي: نعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال

بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة

أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية

فرنسا جاهزة .. ماكرون ينتظر قرار سلطات المغرب للمساعدة بعد الزلزال

391 ألفًا و564 خدمة|خالد عبدالغفار يعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

وسط اهتمام عالمي.. الكشف عن موعد توقيع الفرنسي موديست للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ