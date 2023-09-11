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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شيني تودع الخسارة وتحقق 19.6 مليون جنيه أرباح خلال 2022-2023

منتجات شركة شيني
منتجات شركة شيني -صورة أرشيفية

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني ،التابعة للقابضة المعدنية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.
 

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شيني، اليوم، تسجيل  صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة شيني خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

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وكانت العامة لمنتجات الخزف والصيني حققت صافي ربح بلغ 44.94 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت  54.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 185.2 مليون جنيه، مقابل 154.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
 

تأسيس الشركة 

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وتتبع القانون 203 لسنة 1991 ،وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،التى تملك 45% من اسهمها.

و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال انتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الأدوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.
 

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من اسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى مملوك للقطاع الخاص

شيني شيني تتحول للربحية العامة لمنتجات الخزف الادوات المنزلية وزارة قطاع الاعمال العام

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