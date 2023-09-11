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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

صدى البلد

برزت في الفترة الأخيرة الكثير من الدراسات والأبحاث التي تشجع على تناول اليانسون كمشروبٍ يوميٍ لما له من فوائد، أهمها تهدئة الأعصاب الذي يحتاجه الجميع خاصةً في وقتنا الحالي.


ومشروب اليانسون: هو مغلي ثمار نبات اليانسون، ولها فائدة كبيرة للمرأة أثناء الدورة الشهرية وبعض الفوائد الأخرى التي سنذكرها فيما يلي:


فوائد اليانسون الطبية  وفقا لموقع هيلثي:


- يقوي الطلق ويدر الطمث وينظمه عند النساء.
- يطرد البلغم والسعال إذا استعمل مغلي ثماره كشرابٍ ساخنٍ أو فاتر.
- يطرد الغازات، وشرابه الساخن يعالج المغص المعوي.
- يعالج بعض أنواع الصداع وضيق التنفس والإعياء.
- ينبه الجهاز الهضمي.
- يعالج الاستسقاء وضعف الكلى والطحال.
- يفيد في حالات التشنجات لاحتوائه على مادة الأنيثول.
- يفيد في حالات الربو.
- يقوي الجهاز الهضمي عند المسنين.
- يزيد من إدرار الحليب عند الرضاعة.
- يقوي المبيض عند المرأة (بعد سن اليأس).
- يفتح الشهية.
- ينظف الأحبال الصوتية ويحسن الصوت.
- يدخل في صناعة مستحضرات التجميل والمحاليل المطهرة ومعاجين الأسنان.
حاولي سيدتي أن تجعلي اليانسون أحد المشروبات اليومية واستفيدي من مزاياه العديدة خاصةً المتعلقة بالنساء، لأنه علاجٌ بأفضل النكهات وأقل الأسعار.

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فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

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