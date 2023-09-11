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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين: أبويا صعيدي وتربيتي كانت صعبة جدا.. زعلت منه لإنه سماني أشجان.. وتروي كواليس أشهر إفيهات «المتزوجون»

شيرين
شيرين

حلت الفنانة شيرين، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

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شيرين عن مسلسل عيون: كانت أسعد أوقات حياتي وأنا في العمل ده.. فيديو

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لأول مرة.. شيرين تكشف سبب تغيير اسمها الحقيقي: زعلت من والدي بسببه.. فيديو

وتفتح الفنانة شيرين خزائن أسرارها وتكشف أسرار تذاع لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة وعن الوسط الفني وتجربة زواجها.


كما تتناول الحلقة الحديث عن أعمالها الفنية وعشقها لشخصية كريمة بمسلسل عيون، وأيضا مشاركتها بمسلسلات بنت الأيام وسابع جار وجرايد أوتيل.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

شيرين عن مسلسل عيون: كانت أسعد أوقات حياتي وأنا في العمل ده.. فيديو
تحدثت الفنانة شيرين عن مسلسل “عيون”، قائله: "كانت أسعد أوقات حياتي وأنا في المسلسل ده".

وأضافت: "شخصية كريمة والدويتو مع يونس شلبي بمسلسل "عيون" وشخصية حيرم، في مسلسل رائع مع الأستاذ فؤاد المهندس والذى تعلمت منه الالتزام"، مشيرة: "الفنانة سناء جميل كنت اتعلم منها الانضباط والجدية والاعتماد على النفس".


لأول مرة.. شيرين تكشف سبب تغيير اسمها الحقيقي: زعلت من والدي بسببه.. فيديو
كشفت الفنانة شيرين عن عدم احتفاظها باسمها الحقيقي "أشجان"، قائله: "أنا اللي اخترت اسم شيرين، علشان أول عمل كامل أعمله كان اسمه عيون الحب مع الأستاذ كمال الشناوي، وكنت بعمل بنتهم".

وأضافت: "لم احتفظ باسمي لأني كنت مخضوضة جامد منه وزعلانه، وزعلت من والدي أنه سماني أشجان"، لافته: "أستاذ العربي ذنبني 3 حصص علشان يدي محاضرة في اسمي، وطلبت من والدي بعدها تغيير اسمي".


والدي صعيدي.. شيرين: تربية والدتي كانت صعبة وشديدة.. فيديو
تحدثت الفنانة شيرين عن والدتها التركية، قائله: "طريقة التربية كانت صعبة وشديدة جدا"، لافته: "لما دخلت البالية كانت أصعب".

وأضافت: "والدي صعيدي وكانت تركيبة غريبة، خاصة في الالتزام والنظام"، موضحه: "والدتي لم تضربني أبدا في حياتها، لكن والدي زعق فيا مرة واحدة وقعت على الأرض بسببها".


أعجب سمير غانم.. شيرين تروي كواليس أشهر إفيهات مسرحية "المتزوجون": صرصار حبنا

روت الفنانة شيرين، كواليس كلمتها الشهيرة "صرصار حبنا"، في مسرحية المتزوجون"، قائله: "كان عندى برد والمفروض أقول صرصار، وصوتي اتقطع واتقطعت معاه نص كلمة صرصار".


وأضافت: "طلع اللفظ على المسرح بهذا الشكل وأعجب جدا سمير غانم بهذه الطريقة، وقال لها أنا عايزك تقوليها كده ولو مش مريضة تخليكى مريضة المهم تقولى صرصار بهذه الطريقة".

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