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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعجب سمير غانم.. شيرين تروي كواليس أشهر إفيهات مسرحية المتزوجون

شيرين
شيرين

حلت الفنانة شيرين، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

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وروت الفنانة شيرين، كواليس كلمتها الشهيرة "صرصار حبنا"، في مسرحية المتزوجون"، قائله: "كان عندى برد والمفروض أقول صرصار، وصوتي اتقطع واتقطعت معاه نص كلمة صرصار".

وأضافت: "طلع اللفظ على المسرح بهذا الشكل وأعجب جدا سمير غانم بهذه الطريقة، وقال لها أنا عايزك تقوليها كده ولو مش مريضة تخليكى مريضة المهم تقولى صرصار بهذه الطريقة".

وأوضحت: "لما خرجنا بعد المشهد سمير غانم طلب مني أقولها كل يوم بنفس الطريقة، ولو مش مريضة أمرض"، مشيرة: "بعد كده جيبت صرصارة وجوزتهم، والمأذون كان سحلية لكن اتحذفت في المونتاج لإنه كان عيب وقتها".


وتفتح الفنانة شيرين خزائن أسرارها وتكشف أسرار تذاع لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة وعن الوسط الفني وتجربة زواجها.

 

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعمالها الفنية وعشقها لشخصية كريمة بمسلسل عيون، وأيضا مشاركتها بمسلسلات بنت الأيام وسابع جار وجرايد أوتيل.

 

شيرين

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