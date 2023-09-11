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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. شيرين تكشف سبب تغيير اسمها الحقيقي: زعلت من والدي بسببه.. فيديو

الفنانة شيرين
الفنانة شيرين

حلت الفنانة شيرين، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

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اليوم .. شيرين تكشف عن أسرار تذاع لأول مرة في "واحد من الناس"

وكشفت الفنانة شيرين عن عدم احتفاظها باسمها الحقيقي "أشجان"، قائله: "أنا اللي اخترت اسم شيرين، علشان أول عمل كامل أعمله كان اسمه عيون الحب مع الأستاذ كمال الشناوي، وكنت بعمل بنتهم".

 

وأضافت: "لم احتفظ باسمي لأني كنت مخضوضة جامد منه وزعلانه، وزعلت من والدي أنه سماني أشجان"، لافته: "أستاذ العربي ذنبني 3 حصص علشان يدي محاضرة في اسمي، وطلبت من والدي بعدها تغيير اسمي".


وتفتح الفنانة شيرين خزائن أسرارها وتكشف أسرار تذاع لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة وعن الوسط الفني وتجربة زواجها.

 

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعمالها الفنية وعشقها لشخصية كريمة بمسلسل عيون، وأيضا مشاركتها بمسلسلات بنت الأيام وسابع جار وجرايد أوتيل.

شيرين الفنانة شيرين الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس

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