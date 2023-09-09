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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاستيلاء على أموالها.. تفاصيل النصب على شيرين عبد الوهاب |فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشف الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب، تفاصيل التقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص لاستيلائه على صفحاتها.

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وقال الدكتور حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المطربة شيرين عبدالوهاب كان عندها مدير أعمال في فترة من الفترات، وبحكم أنه لديه كل الصلاحيات تعاقد على استغلال مصنفاتها كلها مع شركة هو شريك فيها".


وأضاف: "بناء على هذا كان يستأثر بعائدات الأغاني الخاصة بالمطربة وورطها في دعوى قضائية ضد شركة روتانا"، مشيرا: "مدير أعمالها المذكور هو الذي يستأثر وحده بعائدات استغلالها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن وقدمنا بلاغ للنائب العام ويتم التحقيق حاليا".

وأشار: "هذا الشخص كان أحد الشركاء وهو ليس له أي صفة في أن يتعاقد عنها لأنه لا يمتلك وكالة لكنه استطاع فعل ذلك بحكم أنه مدير أعمالها".

 

شيرين عبد الوهاب الدكتور حسام لطفى المطربة شيرين عبدالوهاب الإستيلاء على أموال ببلاغ للنائب العام برنامج حضرة المواطن

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