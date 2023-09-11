والدي صعيدي.. شيرين: تربية والدتي كانت صعبة وشديدة.. فيديو

حلت الفنانة شيرين، ضيفه على الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

وتحدثت الفنانة شيرين عن والدتها التركية، قائله: "طريقة التربية كانت صعبة وشديدة جدا"، لافته: "لما دخلت البالية كانت أصعب".

وأضافت: "والدي صعيدي وكانت تركيبة غريبة، خاصة في الالتزام والنظام"، موضحه: "والدتي لم تضربني أبدا في حياتها، لكن والدي زعق فيا مرة واحدة وقعت على الأرض بسببها".

وتفتح الفنانة شيرين خزائن أسرارها وتكشف أسرار تذاع لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة وعن الوسط الفني وتجربة زواجها.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أعمالها الفنية وعشقها لشخصية كريمة بمسلسل عيون، وأيضا مشاركتها بمسلسلات بنت الأيام وسابع جار وجرايد أوتيل.