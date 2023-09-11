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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا شوقي ترد على منتقديها.. "يسرا محطة مهمة في حياتي و بكيت عن رؤيتي لشيريهان.. و هادى الباجوري وش السعد

صدى البلد

حلت الفنانة داليا شوقي، ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، و تحدثت عن أعمالها  ومشوارها الفني  خاصة بعد مشاركتها بمسلسل "سفاح الجيزة".

 

بحس وبتأثر .. ردها على منتقديها على السوشيال ميديا

وقالت "شوقي"، إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فهي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي و من ناحية أخرى يمكن استخدامها بشكل سيء كوسيلة تسلط.

رأيها في أحمد فهمي 

وأوضحت "شوقي"، أنها تقيس نجاحها من أراء المقربين إليها من عائلتها أو زملائها من صناع العمل، معقبة عن الفنان أحمد فهمي " جميل و محترف تمثيل و قولتله ده دورك و مكانتك يا فهمي".

تعليقها على منتقديها 

وأضافت، عن الأراء السلبية على  السوشيال ميديا، " أكيد بحس و بتأثر بس واخداها كعضلة مرنة بدربها، و مش بعتبرها مسطرة أو مقياس لنجاحي"، و من ناحية أخرى ترى التعليقات الإيجابية و المشجعين لها.

 

سيفا محطة مهمة ووش الخير عليا.. و هذه نصيحة يسرا لي 

علقت الفنانة داليا شوقي، عن مشاركتها بمسلسل أحلام سعيدة مع الفنانة يسرا، قائلة: "كان محطة مهمة بحياتي و مشاركتي مع سيفا كان وش الخير".

وأضافت "شوقي"، أن يسرا كانت مشجعة دائمة و سعيدة بها هي و الفنان أدم الشرقاوي بفيلمهما الأخير "5 جولات" و هو أول فيلم كبطولة مطلقة.

يسرا مفيش زيها

نوهت،" يسرا مفيش زيها"، لافتة إلى أن يسرا كانت تروي دائما لهم أن التصوير و اللوكيشن حاليا أصبح أسهل من زمان، و تنصحهم بتقدير اللحظات الذين يعيشونها و تجمعهم دائما على الأكل.

 

وفاته هزتني وحياتي لم تكن سهلة.. و تكشف أصعب لحظات حياتها

أكدت الفنانة داليا شوقي، أن حياتها كانت صعبة "حياتي مكانتش سهلة"، كاشفة أن أصعب لحظاتها كانت وفاة الفنان و المخرج محمود اللوزي، و الذي كان يدرس لها بالجامعة.

وأوضحت، "يوم وفاته مش هقدر أنساه طول حياتي، وفاته هزتني و كنت متخيله أن عمره ما هيمشي من الدنيا،  يطلق عليه مُربي الأجيال".

دموعي قريبة و تساعدني بالفن

ونوهت، إلى أنها سريعة التأثر و دموعها قريبة، موضحة أنها ترى ذلك جمال إنساني و ليس عيب و يساعدها بالفن، معلقة: "نعمة كبيرة جدا بشكر ربنا عليها".

مسكت رقبة الأسد

وأضافت، أنها تحب السفر و ترى أن فوائده كثيرة و لا تُعد، لافتة إلى أن زيارتها الأخيرة كانت لـ كينيا و التي كانت تشبه الجنة بالنسبة لها، و كانت ترى كل ما تحلم به أمامها و قريب منها، و رأت العديد من الحيوانات مضيفة: "مسكت رقبة الأسد".

 

بكيت لما شوفت شيريهان و حضنتني.. وهادي الباجوري أول من أمن بموهبتي

كشفت الفنانة داليا شوقي، أن حلمها كان أن تقوم بعمل مسرحي مع الفنانة شيريهان و تم تحقيقه، موضحة أن مسرحية "كوكو شانيل" كانت نقطة تحول لها و خاصة لأنها كانت مع عمالقة الفن و هم مدحت العدل، هادي الباجوري و شيريهان.

وأوضحت، أنها انهارت من البكاء عند رؤيتها لشريهان لأول مرة، معقبة: "كانت حلم بعيد و اتحقق"، كاشفة أن شيريهان حضنتها بعد البكاء و قائلة لها: "أنا بحبك أوي".

وعبرت عن حبها الشديد لشريهان، و تعتبر أن المشاركة معها بعمل واحد حلم ستظل دائما ممتنه له، لافتة إلى أن علاقتهم سويا علاقة طيبة.

هادي الباجوري وش السعد

وأضافت، أن المخرج هادي الباجوري يعتبر "وش السعد" عليها و بدايتها كانت معه، معلقة: "أول من أمن بي و غير في جلدي في مختلف الأعمال".  

 

داليا شوقي سفاح الجيزة احمد فهمي مسلسل احلام سعيدة يسرا شيريهان كوكو شانيل هادي الباجوري

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