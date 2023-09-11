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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلان التقشف وإيقاف القيد| 12 تحديا أمام مجلس إدارة الزمالك الجديد.. تعرف عليها

نادي الزمالك
نادي الزمالك

اغلقت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي الزمالك باب الترشيح أمام المرشحين فى الانتخابات المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر المقبل. 


ويتنافس على منصب رئيس نادي الزمالك خمسة مرشحين فيما يتباري ثلاثة مرشحين على منصب نائب الرئيس. 

وتقدم 50 مرشحا على مختلف المقاعد في انتخابات نادي الزمالك المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر القادم. 

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك القادم العديد من التحديات بعد اختياره من جانب الجمعية العمومية عبر الانتخابات القادمة. 

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صدى البلد يستعرض أبرز التحديات التي يصطدم بها مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد بعد انتهاء ماراثون الانتخابات. 

 

يتعين على مجلس إدارة نادي الزمالك القادم العمل علي الاستقرار النسبي خلال الفترة القادمة من أجل بداية جديدة في الادارة والاعتماد على العمل المؤسسي والجماعي وليس الفردي وارساء مبدأ التخصص إضافة الي تعيين لجان متخصصة بنظام وسيستم عمل جديد. 

مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يقع على عاتقه توفير السيولة المادية للقلعة البيضاء فى ظل مرور الفارس الأبيض بأزمة مالية خانقة .


ويعتبر حل مشاكل القضايا في الفيفا ضد الزمالك الاختبار الأبرز أمام مجلس الزمالك الجديد.   


فيما يصطدم مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد بأزمة سداد بعض الديون للقضايا المترتبه عليه إيقاف قيد النادي في المحافل الدولية .


وتعد المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الزمالك فى مختلف اللعبات الفردية والجماعية أزمة كبيرة أمام مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد. 


وجاءت أبرز التحديات أمام مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد تطوير قطاع الناشئين في النادي واكتشاف المواهب الموجوده داخل النادي وغربله القطاع برمته.

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فرض حالة التقشف في الزمالك 

 

مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يجب عليه فرض حاله من التقشف في الصرف علي اللاعبين والاعتماد علي أبناء النادي في الفتره المقبله لحين تعافي الفارس الأبيض من كبوته .

التحدي الأمير أمام مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يتمثل في غربله قناة الزمالك والمنظومة الاعلامية داخل القلعة البيضاء واستقطاب القامات والكفاءات لاداره القناه .

يجب على مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد تعيين لجنة كرة تشمل خبراء من نجوم نادي الزمالك السابقين لاختيار الصفقات السوبر بالتنسيق مع المدير الفني للفريق الأول حسب احتياجات الأخير . 

وجوبية الاعتماد من جانب مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد على العمل المؤسسي بعيدا عن انفراد شخص بعينه بالقرارات المصيرية . 

مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد أمامه تحدى قوي وهو الاستعداد لأي طعون أمام القضاء من جانب أشخاص سابقين أو مرشحين حاليين في حالة خروجهم من سباق الانتخابات لتفادي دخول القلعة البيضاء في النفق المظلم. 

يتعين على مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد وضع خطط قصيره المدي للخروج من الازمة الماليه ودخول موارد للنادي من التسويق والرعايه والبث ورجوع براند اسم نادي الزمالك واستغلاله كما يجب ان يكون .
التحدى الأخير أمام مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد يتضمن تعيين لجنة لتنمية الموارد للنادي وحصر كل ديون النادي وحصر لكافة موارد النادي.

 

الزمالك الفيفا إيقاف قيد قطاع الناشئين قناة الزمالك لجنة كرة ديون النادي

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