هدد بالتصعيد للفيفا.. تفاصيل أزمة جهاد جريشة واتحاد الكرة بسبب الكاف

نشبت أزمة خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وجهاد جريشة الحكم الدولي السابق على خلفية ترشيح الأخير لمنصب في لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

بداية أزمة ترشيح جهاد جريشة فى الكاف

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن بوادر الأزمة بدأت بعد تلقي جهاد جريشة الحكم الدولي السابق إتصالا هاتفيا من عبد الحكيم الشلماني عضو المكتب التنفيذي للكاف ورئيس اتحاد شمال افريقيا تضمن انضمامه للجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بشرط إرسال خطاب ترشيح باسمه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

اضاف: واستفسر مسؤولي الكاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابقه لاتحاد الكرة.

تابع: اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رفض إرسال خطاب ترشيح من اتحاد الكرة إلي الكاف بشأن الحكم الدولي جهاد جريشة.

استطرد: أبلغ اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الحكم الدولي جهاد جريشة أنه متخوف من عدم قبوله ومن ثم يقال إن ترشيح الاتحاد المصري تم رفضه بجانب اشتراط حصوله علي خطاب من الكاف.

تصعيد أزمة ترشيح جهاد جريشة

واصل: قام جهاد جريشة بتصعيد الأمر من أجل أن الحصول على خطاب ترشيح من الاتحاد المصري لكرة القدم موجه إلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وزاد: خلو قائمة ترشيحات اتحاد الكرة للحكام السابقين ومنهم جهاد جريشة ليست المرة الأولى بل من قبل تم عدم ذكر اسم جهاد جريشة بشأن المحاضرين في فيفا وكاف.

واختتم حديثه قائلا: وينتظر جهاد جريشه حسم الأمر بشكل نهائي سواء بتواجده في لجنة حكام الكاف من عدمه من أجل تصعيد الأمر إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حال عدم ترشيحه من قبل اتحاد الكرة .