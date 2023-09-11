تسريب مواصفات هاتف أوبو للفئة المتوسطة OPPO A2 PRO

تستعد شركة "أوبو" الصينية لإطلاق هاتفها الذكس الموفر في الميزانية والمناسب للطبقة المتوسطة طراز OPPO A2 Pro، الذي تم اعتماده بالفعل من قبل TENAA في يوليو الفائت، وستزيح عنه العلامة التجارية الستار رسميًا في 15 سبتمبر الجاري.

وظهرت للتو أخبار جديدة تتعلق بالطراز المنتظر عندما قامت شركة China Telecom بإدراج هاتف OPPO A2 Pro، الذي يحمل اسم كودي PJG110 مما يوفر نظرة شاملة على ورقة مواصفات الهاتف التي تسربت بالكامل.

OPPO A2 Pro

مواصفات OPPO A2 Pro

يتماشى التسريب الجديد مع الشائعات السابقة، مما يعزز حقيقة أن هاتف “أوبو” سيكون متاحًا في متغيرات وإصدارات متعددة حسب الذاكرة العشوائية وسعة التخزين المتاحة، أولها تكوين 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين، والثاني 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين، وأخيرا متغير 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 512 جيجابايت للتخزين.

وفيما يخص المواصفات الفنية للجهاز، سنجد أن الشاشة من نوع Full AMOLED مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وتعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز، تقدم جودة HD +

يتم تشغيل الهاتف من خلال معالج "ميدياتك" شريحة Dimensity 1080 6nm ثماني النواة مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G68 MC4، مما يضمن أداء سلس وسريع للمهام اليومية وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

OPPO A2 Pro

بالنسبة لإعداد الكاميرا، جد في اللوحة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل مع فلاش LED وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. ولصور السيلفي، توجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويدعم OPPO A2 Pro شبكات اتصال 5G SA/NSA وDual 4G VoLTE وWi-Fi 6 وBluetooth 5.2 وGPS/GLONASS/Beidou. كما أنه يتميز بمستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة لمزيد من الأمان.

يحزم جهاز أوبو الجديد بطارية من مادة ليثيوم بوليمر مدمجة غير قابلة للإزالة، تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد.

ويأتي الجهاز الجديد من "أوبو" بأبعاد 162.66×74.28×7.99 ملم مع وزن إجمالي 190 جرامًا، ومن المرجح أن يكون متاحًا بخيارات الألوان الأسود والبني والأرجواني.

حتى الآن السعر المعلن للهاتف هو 2099 يوان (حوالي 285 دولارًا أمريكيًا). ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون السعر الفعلي أكثر ملائمة للميزانية.

ويثير هاتف OPPO A2 Pro ضجة إعلامية كبيرة مع اقتراب موعد إطلاقه. بفضل مواصفاته الرائعة بالنسبة لفئته السعرية وأسعاره التنافسية للغاية في قطاع الموبايلات الاقتصادية، وهو يعد خيارًا مقنعًا في سوق الهواتف الذكية. المزيد من التفاصيل الخاصة بالهاتف ستعلن في 15 سبتمبر الجاري.