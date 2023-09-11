تهديد خطير لـ روسيا.. أرمينيا تبدأ مناورات عسكرية كبرى مع الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بدء مناورات حفظ السلام العسكرية المشتركة مع أرمينيا تحت مسمي "إيجل بارتنر 2023".

ووفقا للمتحدث باسم قيادة أوروبا وأفريقيا التابعة للجيش الأمريكي، فإن مراسم بدء المناورات أقيمت في مركز "زار" للتدريب بالقرب من يريفان وشارك فيها حوالي 85 جنديا أمريكيا و175 جنديا أرمينيا.

وذكرت قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا في وقت سابق، أن التدريبات ستسمح لكلا البلدين ببناء علاقات على المستوى التكتيكي وزيادة قابلية التشغيل البيني لوحدات حفظ السلام.

وفي 6 سبتمبر، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة ستُعقد في أرمينيا في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر.

وفي وقت لاحق، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن أذربيجان حشدت قوات على الحدود مع أرمينيا والخط الفاصل مع ناجورنو كاراباخ، لافتا إلى أن الوضع يدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات جدية لمنع حدوث انفجار جديد في المنطقة.

وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن التدريبات العسكرية التي تجريها أرمينيا والولايات المتحدة لا تساعد في استقرار الوضع في المنطقة.

وقال بيسكوف إن روسيا تواصل أداء مهامها كضامن أمني، كما تواصل موسكو العمل المتسق والبناء مع كل من يريفان وباكو.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، إن روسيا تأسف لخطط أرمينيا لإجراء مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة.