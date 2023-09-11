بيان عاجل من روسيا بشأن إجراء أرمينيا مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن روسيا ستضع قرار أرمينيا باستضافة مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وليس مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي "تحت المجهر".

وأوضح بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "على خلفية رفض أرمينيا إجراء تدريبات مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي وخطتها الأخيرة لاستضافة تدريب مشترك مع الولايات المتحدة، ستتطلب هذه القرارات تحليل شامل من أجل فهم سبب قرار أرمينيا"، لافتا: "افعل هذا وما هي أهدافها هنا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أنه على أية حال ستقيم موسكو حوار شراكة مع أرمينيا لمحاولة فهم الأمر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أنها ستستضيف مناورة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمي "إيجل بارتنر 2023"، في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر.