الخارجية الروسية: استدعاء سفير أرمينيا احتجاجا على خطوات غير ودية لبلاده

أفاد نبأ عاجل، بأن وزارة الخارجية الروسية، استدعت سفير أرمينيا؛ احتجاجا على خطوات غير ودية لبلاده، اليوم الجمعة، وفقا لـ"سبوتنيك".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد علق- أمس الخميس- على التدريبات العسكرية المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة، وقال إنها لن تساهم في استقرار الوضع الإقليمي.

وقال بيسكوف، تعليقا على تصريح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بشأن الوضع في المنطقة في ظل الظروف الحالية،: “لا تساهم هذه الأنواع من التدريبات العسكرية في استقرار الوضع، كما أنها لا تولد جوا من الثقة المتبادلة في المنطقة، والوضع يتدهور".

يأت ذلك، في حين تخطط أرمينيا والولايات المتحدة، لإجراء مناورات عسكرية، الأسبوع المقبل، بحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف، أن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها؛ كـ"ضامن أمني"، وتواصل روسيا عملها اليقظ والدقيق والمتسق والبناء مع كل من “يريفان” و"باكو".