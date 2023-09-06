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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق بالغ.. أول تعليق من الكرملين على مناورات أرمينيا وأمريكا

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على المناورات العسكرية بين أمريكا وأرمينيا؛ مؤكدا أنه تطور تتطلب إنذارا وتأهبا من روسيا.


وقالت أرمينيا، اليوم الأربعاء، إنها ستستضيف مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

 

وأشارت وزارة الدفاع الأرمينية إن الغرض من تمرين "شريك النسر 2023" في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر هو إعداد قواتها للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية.

 

وقال متحدث عسكري أمريكي إن 85 جنديا أمريكيا و175 أرمنيا سيشاركون. وقال إن الأمريكيين - بما في ذلك أعضاء الحرس الوطني في كانساس الذي لديه شراكة تدريب عمرها 20 عاما مع أرمينيا - سيكونون مسلحين بالبنادق ولكنلن يستخدموا أسلحة ثقيلة.

 

وعلى الرغم من صغر حجم التمرين، قال الكرملين إنه سيراقب عن كثب.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "بالطبع، مثل هذه الأخبار تسبب القلق، خاصة في الوضع الحالي. لذلك، سنحلل هذه الأخبار بعمق ونراقب الوضع".

 

وتمتلك روسيا قاعدة عسكرية في أرمينيا وترى نفسها القوة البارزة في منطقة جنوب القوقاز، التي كانت حتى عام 1991 جزءا من الاتحاد السوفيتي.

 

كما تحتفظ بقوة حفظ سلام في المنطقة لدعم اتفاق أنهى الحرب بين أرمينيا وأذربيجان في عام 2020، وهي الثانية التي حاربوا فيها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

 

و في مقابلة في عطلة نهاية الأسبوع مع صحيفة إيطالية، قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إن روسيا فشلت في حماية أرمينيا مما أسماه استمرار العدوان من أذربيجان. واقترح أن حرب روسيا في أوكرانيا تعني أنها غير قادرة على تلبية جميع احتياجات أرمينيا الأمنية. وردا على ذلك، قال بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء إنه يختلف مع تصريحات باشينيان.

 

وأكد أن: "روسيا جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة"، مضيفا: "تلعب روسيا دورا ثابتا ومهما للغاية في استقرار الوضع في هذه المنطقة ... وسنواصل لعب هذا الدور."

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